الرئيس السيسي يهنىء أقباط مصر في الخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 يناير 2025 03:32 مساءً - هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي أقباط مصر في الخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم /الخميس/ - "الإخوة والأخوات أقباط مصر بالخارج يسعدني أن أبعث إليكم بأخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أغتنم هذه المناسبة الطيبة كي أعرب عن أمنياتي لكم بدوام التوفيق والنجاح داعيا الله تعالى أن يجعله عيدا سعيدا مباركا وأن يعيده عليكم بكل الخير والسعادة وأن ينعم على مصرنا الغالية بدوام الرقي والرخاء".