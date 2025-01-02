نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 وجدول الحد الأدنى للأجور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة المالية عن تبكير صرف مرتبات شهر يناير 2025 للعاملين في الوزارات والهيئات الحكومية.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لتسهيل حصول العاملين على مستحقاتهم المالية خلال بداية العام الجديد. يتضمن الإعلان تحديد مواعيد صرف الرواتب وجدول الحد الأدنى للأجور الذي بدأ تطبيقه حديثًا.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025

حددت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر يناير 2025 اعتبارًا من يوم 22 يناير 2025، ويستمر الصرف لمدة 5 أيام حتى يوم 26 يناير 2025، بالإضافة إلى ذلك، سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين لمدة 3 أيام لاحقة.

أماكن صرف المرتبات:

ماكينات الصراف الآلي (ATM).

فروع البنوك المختلفة.

مكاتب البريد المصري.

جدول الحد الأدنى للأجور لعام 2025

وفقًا للقرار الرسمي، تم تحديد الحد الأدنى للأجور بناءً على الدرجة الوظيفية كما يلي:

الدرجة الوظيفية قيمة الرواتب (جنيه) الدرجة الممتازة 12،200 الدرجة العالية 10،200 درجة المدير العام 9،200 الدرجة الأولى 8،200 الدرجة الثانية 8،000 الدرجة الثالثة 7،500 الدرجة الرابعة 7،000 الدرجة الخامسة 6،500 الدرجة السادسة 6،000

نصائح وزارة المالية للعاملين

أهابت وزارة المالية بالعاملين في الجهات الحكومية تجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن المرتبات ستكون متاحة للصرف في أي وقت اعتبارًا من تاريخ البدء المحدد.