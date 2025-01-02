نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025 وجدول الحد الأدنى للأجور في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة المالية عن تبكير صرف مرتبات شهر يناير 2025 للعاملين في الوزارات والهيئات الحكومية.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لتسهيل حصول العاملين على مستحقاتهم المالية خلال بداية العام الجديد. يتضمن الإعلان تحديد مواعيد صرف الرواتب وجدول الحد الأدنى للأجور الذي بدأ تطبيقه حديثًا.
موعد صرف مرتبات شهر يناير 2025
حددت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر يناير 2025 اعتبارًا من يوم 22 يناير 2025، ويستمر الصرف لمدة 5 أيام حتى يوم 26 يناير 2025، بالإضافة إلى ذلك، سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين لمدة 3 أيام لاحقة.
أماكن صرف المرتبات:
- ماكينات الصراف الآلي (ATM).
- فروع البنوك المختلفة.
- مكاتب البريد المصري.
جدول الحد الأدنى للأجور لعام 2025
وفقًا للقرار الرسمي، تم تحديد الحد الأدنى للأجور بناءً على الدرجة الوظيفية كما يلي:
|الدرجة الوظيفية
|قيمة الرواتب (جنيه)
|الدرجة الممتازة
|12،200
|الدرجة العالية
|10،200
|درجة المدير العام
|9،200
|الدرجة الأولى
|8،200
|الدرجة الثانية
|8،000
|الدرجة الثالثة
|7،500
|الدرجة الرابعة
|7،000
|الدرجة الخامسة
|6،500
|الدرجة السادسة
|6،000
نصائح وزارة المالية للعاملين
أهابت وزارة المالية بالعاملين في الجهات الحكومية تجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن المرتبات ستكون متاحة للصرف في أي وقت اعتبارًا من تاريخ البدء المحدد.