سلطة الطيران المدني المصري تشارك في اجتماع الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للمنظمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 ديسمبر 2024 03:32 مساءً - في إطار حرص وزارة الطيران المدني بمواصلة تواجداها الفاعل والمؤثر بالمشاركة في كافة اجتماعات المنظمات العربية والدولية بما يحقق التعاون العربي ويحقق الإندماج الإقليمي، و يرسخ من مكانة مصر المحورية في رسم السياسات والقرارات التي تعزز من كفاءة النقل الجوي على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي ضوء ذلك،، شاركت جمهورية مصر العربية ممثلة بسلطة الطيران المدني المصري في اجتماع الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، الذي عُقد في العاصمة المغربية الرباط نهاية الأسبوع الماضي،، وذلك بحضور عدد من وزراء ورؤساء سلطات وهيئات الطيران المدني من الدول الأعضاء، وبمشاركة عدد من ممثلي الدول العربية بالمنظمة، حيث سبق الاجتماع انعقاد الدورة (71) للمجلس التنفيذي للمنظمة.

هذا وقد ترأس الوفد المصري الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني، وضم الوفد كل من الملاح هشام عبد الباسط رئيس الادارة المركزية للنقل الجوي والطيار فؤاد جوهر، مدير عام الاتفاقيات، وناقش الاجتماع عدداً من القضايا الحيوية التي من شأنها تدعيم التعاون وتطوير قطاع الطيران المدني بما يخدم مصالح الدول العربية وشعوبها.

وفي هذا السياق، أشاد الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني المصري، في كلمته خلال الاجتماع بأهمية دور المنظمة العربية للطيران المدني في تعزيز التعاون بين الدول العربية واتخاذ القرارات الحيوية المتعلقة بتطوير مجال الطيران المدني كونه قطاع هام يدعم الركائز الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة، مؤكدًا على التزام مصر وحرصها الدائم في تطوير قطاع الطيران المدني، مشيراً إلى أهمية دور الطيران المدني كأحد الركائز الأساسية التي تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة،، كما أوضح جهود مصر الفاعلة في تحديث أنظمة الطيران واعتماد أحدث التقنيات الملاحية والأمنية، بما يحقق أعلى معايير السلامة والأمن وفق للتشريعات الدولية، مؤكدًا على أهمية العمل المشترك لتقليل الأثر البيئي من خلال سياسات صديقة للبيئة وتشجيع الابتكار التكنولوجي، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.