أخبار مصرية

مراسل القاهرة الإخبارية: تقارير عن قرب التوصل لوقف إطلاق نار في غزة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 11:33 مساءً - قال رامي جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إنّ هناك بعض التقارير الإخبارية التي تشير إلى قرب وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين خلال أسبوعين من الآن.

 

وأضاف جبر، في تصريحات مع الإعلامية حبيبة عمر، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك تقارير أخرى تتحدث عن أنّ المفاوضات الجارية في الدوحة بوساطة مصرية وقطرية قد تؤدي بالفعل إلى التوصل لاتفاق، أو على الأقل تقارب كبير جدًا قد يسهم في الوصول إلى اتفاق.

 

 

وتابع مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»: «في واشنطن، ومنذ قليل، كان مسؤول الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، كيربي، يتحدث مع قناة فوكس نيوز، وقال لهم إننا متفائلون هذه المرة بقرب التوصل إلى اتفاق، وأننا أقرب من أي وقت مضى، ولكننا لا نريد الإفراط في التفاؤل، فنحن نتفاءل بحذر في هذا الصدد. وقد وصلنا إلى هذه النقطة أكثر من مرة من قبل، لكننا لم نصل إلى خط النهاية».

 

 

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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