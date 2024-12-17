بأصوات المجمع الانتخابى .. ترامب يفوز رسميا فى الانتخابات الأمريكية 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 11:33 مساءً - حصل الرئيس المنتخب دونالد ترامب على ما يكفي من الأصوات الانتخابية ليفوز رسميًا بالرئاسة، وهو إنجاز كبير وصل إليه عندما منحه الناخبون في تكساس أصوات الولاية الأربعين في المجمع الانتخابي في اجتماعهم يوم الثلاثاء في أوستن.



وبينما فاز ترامب بالانتخابات التي جرت في الخامس من نوفمبر، تم إضفاء الطابع الرسمي على فوزه اليوم حيث تجمع الناخبون الرئاسيون في جميع أنحاء البلاد كجزء من العملية الدستورية لانتخاب رئيس رسميًا يُعرف باسم المجمع الانتخابي.

ويحتاج انتخاب الرئيس الامريكي إلى 270 صوتًا من أصل 538 صوتًا في المجمع الانتخابي. وفاز ترامب بـ312 صوتا في انتخابات نوفمبر مقابل 226 صوتا لنائبة الرئيس كامالا هاريس.

وحتى الآن، صوت كل ناخب لصالح المرشح الذي تم انتخابه لتمثيله وبعد ذلك، سيتم إرسال أصوات كل ولاية إلى الكونجرس وسيجتمع المشرعون في جلسة مشتركة في 6 يناير لفرز الأصوات الانتخابية رسميًا وإعلان ترامب وسناتور أوهايو جي دي فانس رسميًا الرئيس القادم ونائب الرئيس.

ومن المقرر أن يتولى ترامب وفانس منصبيهما ظهر يوم 20 يناير 2025.