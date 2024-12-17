رئيس هيئة الدواء المصرية يشارك في احتفالية إطلاق أول دفعة من عقار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 07:30 مساءً - شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في احتفالية شركة إيفا فارما بإطلاق أول دفعة من عقار الإنسولين المصنع محلياً في مصنعها للصناعات الدوائية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور وسام منقولة، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بالاتحاد الافريقي (Africa CDC، والدكتور رمضان أبو جناح، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة في ليبيا، والمهندس أسامة شعبان الورغمي رئيس جهاز الإمداد الطبي في ليبيا ، والدكتور بيتر أجوك كومباك، ممثلا عن هيئة الغذاء والدواء بجنوب السودان، وممثلي منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتور رياض أرمانيوس، رئيس مجلس إدارة شركة إيفا فارما والعضو المنتدب، والدكتور نبيل داود، نائب رئيس إدارة التسويق الدولي بشركة إيلي ليلي.

ومن هيئة الدواء المصرية د. يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية ، د. أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، د. أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشئون السياسات والتعاون الدولي، والمشرف على إ.م للسياسات الدوائية ودعم الأسواق.

وخلال كلمته، أكد رئيس هيئة الدواء المصرية أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لاتفاقية التعاون الموقعة بين شركتي إيفا فارما وإيلي ليلي والتي تهدف إلى توطين صناعة مستحضرات الإنسولين وتوفيرها بجودة عالية للسوق المحلي والدولي، وأن هيئة الدواء المصرية تعمل مع كافة الشركاء المحليين والدوليين والمؤسسات الوطنية المعنية من أجل تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بتوطين الأدوية ذات الأهمية القصوى للمواطن وذات الاحتياج المباشر، وخصوصا أدوية الأمراض المزمنة ومنها أدوية مرض السكر.

وأوضح أن هذا الحدث يمثل علامة فارقة في مسيرة تصنيع الدواء بمصر، وأننا نحتفل اليوم بإطلاق أول دفعة من عقار الإنسولين Insulin Glargine المنتج محليًا، وهو إنجاز نفخر به جميعًا كونه يعكس الجهود المتواصلة لتعزيز القدرات الصناعية الوطنية، وتحقيق رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بجودة التصنيع المحلي، ودعم الاكتفاء الذاتي في قطاع الأدوية.

وأشار إلى أن ما يتحقق اليوم، يثبت أن مصر ليست مجرد مستهلك للتكنولوجيا، بل شريك فاعل في صناعتها من خلال اتباعها للقواعد المنظمة والدلائل الإرشادية التي وضعتها هيئة الدواء المصرية، بالإضافة إلى التزامها بالقواعد العالمية في نقل تكنولوجيا التصنيع من شركة إيلي ليلي العالمية، وبذلك تقدم نموذجًا مشرفًا للشركات الوطنية القادرة على المنافسة العالمية.

وإلى جانب الأهمية الاستراتيجية، فإن هذا المشروع يستهدف توطين إنتاج أحد أهم الأدوية الحيوية التي تمثل شريان حياة لملايين المرضى، عطفا على كونه واحداً من أكثر الأدوية مبيعا، محققا بذلك نسبة الـ 19% كمعدل نمو مركب عن الخمس أعوام السابقة (٢٠١٩-٢٠٢٣)، وبالإضافة إلى دوره في تحسين جودة الرعاية الصحية للمصريين، فإن هذا الإنجاز يسهم مباشرة في خفض الفاتورة الاستيرادية – البالغة لهذا المستحضر فقط حتى نهاية سبتمبر الماضي – 30 مليون دولار، حيث تسهم السعة الإنتاجية لشركة إيفا فى إنتاج الإنسولين التي تبلغ 100 مليون عبوة في تعزيز الاستدامة بالسوق المحلي والتصدير إلى عدد من الدول الأخرى تصل إلى 56 دولة وفقا لاتفاق الشراكة؛ مما يعزز من استدامة منظومة الأدوية في مصر ويضعها في مصاف الدول الرائدة في مجال التصنيع الدوائي.

وشدد على أن هيئة الدواء المصرية تؤكد التزامها الكامل بدعم مثل هذه المشروعات الوطنية الكبرى؛ بتوفير البيئة التنظيمية التي تمكن الشركات من تحقيق الريادة والابتكار، وتعمل دائمًا على مواكبة التطورات العالمية لضمان أن تكون المنتجات الدوائية المصرية على أعلى مستويات الجودة والجدارة، بما يلبي تطلعات شعبنا العظيم.

جاء ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية المستمرة لتوطين الصناعة الدوائية بما يعزز من المهارات المحلية في مجالات التكنولوجيا الحيوية والتصنيع الدوائي، والمساهمة في تطوير البحث العلمي وزيادة الابتكار، حيث يمكن استثمار الموارد المحلية في تطوير المستحضرات الصيدلية.