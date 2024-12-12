نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قوات حرس الحدود تكثف جهودها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجحت قوات حرس الحدود فى توجيه ضربات جديدة للعناصر الإجرامية والمهربين وإجهاض المخططات والمحاولات التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.

حيث قامت قوات حرس الحدود بضبط كميات من مخدر الحشيش والبانجو والهيدرو والكوكايين والأقراص المخدرة وعدد من الأفدنة لنبات الهيدرو، من خلال تكثيف أعمال التأمين والتفتيش على المعديات والأنفاق والطرق والمحاور المختلفة، بالإضافة إلى تنفيذ الدوريات والحملات المكبرة للبحث والتفتيش والقضاء على الزراعات المخدرة بشمال ووسط وجنوب سيناء حيث كان له أكبر الأثر فى القضاء على منابع زراعة وتصنيع المواد المخدرة.

وتمكنت من ضبط عدد من الأسلحة والطلقات من مختلف الأعيرة، وإحباط العديد من محاولات التنقيب عن خام الذهب بعد تنفيذ عددًا من المداهمات والدوريات المشتركة.

كما نجحت قوات حرس الحدود فى إحباط محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية لأفراد من مختلف الجنسيات عبر الإتجاهات الإستراتيجية للدولة، وضبط كميات من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية وذلك بعد تكثيف أعمال جمع المعلومات وتكثيف المداهمات والدوريات على الطرق والمسارب المؤدية لخط الحدود الدولية.

وتواصل قوات حرس الحدود جهودها المكثفة ليلًا ونهارًا لإحكام السيطرة بالمنافذ والمعابر الحدودية للدولة المصرية.