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أحمد جودة - القاهرة - بالرقم القومي.. تفاصيل معاش تكافل وكرامة ديسمبر 2024 وزيادة المعاشات أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2024 سيبدأ يوم الأحد الموافق 15 ديسمبرأكدت الوزارة أن الموعد ثابت ولن يتغير إلا في حالة ظروف استثنائية، وسيتم إعلام المستفيدين رسميًا في حال حدوث أي تغييركما يشمل صرف المعاش زيادة جديدة بنسبة 15%، بالرقم القومي.. تفاصيل معاش تكافل وكرامة ديسمبر 2024 وزيادة المعاشات.. وتستهدف هذه الزيادة تحسين أوضاع المستفيدين الذين يتجاوز عددهم 22 مليون مواطن.

خطوات الاستعلام عن المعاش



للاستعلام عن تفاصيل معاش تكافل وكرامة:

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

اختيار خدمة "الاستعلام عن النتيجة".

إدخال الرقم القومي بدقة.

الضغط على زر "استعلام" للحصول على التفاصيل.



الشروط الواجب توافرها للحصول على الدعم

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيمًا في مصر.

أن يكون دخل الأسرة ضمن الحد المسموح به للاستفادة من البرنامج.

عدم الاستفادة من أي برنامج دعم اجتماعي آخر.

عدم امتلاك أصول ثابتة أو منقولة بقيمة تتجاوز الحد المحدد.

المستندات المطلوبة للتسجيل في البرنامج

أن يكون دخل الأسرة ضمن الحد المسموح به للاستفادة من البرنامج. عدم الاستفادة من أي برنامج دعم اجتماعي آخر. عدم امتلاك أصول ثابتة أو منقولة بقيمة تتجاوز الحد المحدد. المستندات المطلوبة للتسجيل في البرنامج بطاقة هوية وطنية سارية.

تقديم مستندات تثبت الحالة الاجتماعية (عقد زواج أو حكم طلاق إن وجد).

مطابقة البيانات المدخلة مع البيانات المسجلة في البطاقة. برنامج تكافل وكرامة هو أحد برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي في مصر لتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا. يهدف البرنامج إلى تقديم مساعدات مالية شهرية تُصرف بشكل مباشر للمستحقين ضمن فئات محددة تشمل الأسر الفقيرة، المسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة.

معلومات إضافية حول البرنامج

1. الفئات المستحقة:

الأسر التي تعاني من ضعف الدخل.

الأطفال في مراحل التعليم الأساسي وحتى الجامعي.

النساء الأرامل أو المطلقات دون مصدر دخل.

كبار السن فوق 65 عامًا الذين لا يتقاضون أي معاش آخر.

الأشخاص ذوو الإعاقة مع تقديم تقرير طبي يثبت حالتهم.

2. آلية الصرف:

يتم الصرف شهريًا من خلال بطاقة الدفع المسبق (ATM).

التحديث الدوري للبيانات مطلوب لضمان استمرار الاستحقاق.

في حالة وجود زيادة شهرية أو تغيير في موعد الصرف، يتم إعلام المستفيدين رسميًا عبر الرسائل النصية أو القنوات الإعلامية الرسمية.

3. قيمة المساعدات:

تختلف قيمة الدعم حسب عدد أفراد الأسرة وظروفها، مع إضافة زيادات دورية حسب التوجيهات الحكومية، مثل الزيادة الأخيرة البالغة 15%.

4. أهداف البرنامج:

تحسين الظروف المعيشية للأسر الفقيرة.

تمكين الأسر من الحصول على الخدمات التعليمية والصحية.

دعم المرأة المعيلة لتحسين حالتها الاجتماعية والاقتصادية.

كيفية التسجيل في البرنامج

للانضمام إلى برنامج تكافل وكرامة، يجب:

التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل السكن.

تقديم المستندات المطلوبة، مثل:

صورة من بطاقة الرقم القومي.

شهادات ميلاد الأبناء.

شهادة طبية لحالات الإعاقة.

مستندات تثبت الحالة الاجتماعية (عقد زواج، شهادة وفاة الزوج، أو حكم الطلاق).

متابعة الطلب من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة لمعرفة حالته.

تحديات البرنامج:

على الرغم من فعاليته، إلا أن البرنامج يواجه تحديات مثل:

الحاجة إلى تحديث البيانات بشكل دوري.

انتشار شكاوى تتعلق بحرمان بعض المستحقين بسبب أخطاء في التقييم.

ضرورة توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل المزيد من الفئات المتضررة اقتصاديًا.

جهود الحكومة:

تعمل الوزارة بشكل مستمر على: