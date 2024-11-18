باحث سياسي: مشاركة مصر في قمة العشرين تأتي في توقيت مهم للغاية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 نوفمبر 2024 03:36 مساءً - قال الدكتور محمد عبدالعظيم الشيمي، أستاذ العلوم السياسية، إنّ مشاركة مصر بقمة مجموعة العشرين العام الجاري تأتي في توقيت مهم للغاية، إذ تحاول مصر أن تخلق مسارات مختلفة في السياسة الخارجية وعلاقتها مع الأطراف الدولية المختلفة.

وأضاف «الشيمي»، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مصر تتحرك في اتجاه أكثر من تكتل مثل قمة البريكس والعشرين، لافتًا، إلى أنّ قمة العشرين تأتي في ظل وجود تحولات في طبيعة النظام الدولي وأزمة اقتصادية تموج بها العالم.

ولفت، إلى وجود تحديات كبرى تواجه النظام العالمي بالكامل مثل عدد من التهديدات على مستوى التلوث والبيئة ومشكلات الطاقة والتهديدات الأمنية في مجال المسار التكنولوجي، موضحًا، أنّ مشاركة مصر في قمة العشرين مهمة للغاية خاصة أن الدولة المصرية أحد القوى الواعدة في المجال الاقتصادي.

في سياق متصل تحدث الدكتور محمد البهواشي ، أستاذ الاقتصاد، عن مشاركة مصر الرابعة في قمة مجموعة العشرين قائلا إنّ مصر لها دور محوري متميز بين دول العالم، موضحا أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يشارك دائما في المحافل الدولية، مطالبا بما تحتاجه الدول النامية والناشئة وخاصة الدول الأفريقية، معلقا: «وجود مصر اليوم في مجموعة العشرين تأتي لإيصال صوت الدول النامية لما تحتاجه من فرص تمويلية وبنية تحتية».

قمة مجموعة العشرين

وأضاف «البهواشي»، أنّ الدولة المصرية تسعى إلى إيجاد فرص تمويلية للدول النامية من خلال استثمارات عادلة تحقق من خلالها المساواة لهذه الدول، مشيرا إلى أن مشاركة مصر في قمة العشرين والمحافل تعتبر نافذة لإلقاء الضوء على ما تمتلكه مصر من إمكانيات وما أقامته من إصلاحات غيرت من خلالها الواقع الاقتصادي للدولة.

وتابع: «مصر تعزز فكرة الاستثمار والتبادل التجاري مع دول قمة العشرين، كما تسلط الضوء على ما تمتلكه من مقومات تستطيع من خلالها تعزيز دورها كمركز إقليمي عالمي».