نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي يدعو للسلام والعدالة أمام القمة العربية الإسلامية في الرياض: “فرصة لإنقاذ المنطقة وبناء مستقبل مشرق” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية “غير العادية” التي انعقدت اليوم الاثنين في العاصمة السعودية الرياض، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قلقه من تزايد العنف الذي يعاني منه الأطفال والنساء والشيوخ في الدول العربية والإسلامية، وسط ما وصفه بصمت وعجز المجتمع الدولي.

وأشار السيسي إلى أن تساؤلات الشعوب العربية والإسلامية وأصحاب الضمائر الحرة حول العالم بشأن تحقيق العدالة والإنصاف وسط هذه الظروف، تعكس حقهم في المطالبة بإنهاء هذه المعاناة.

وأضاف أن مصر التي قادت مسار السلام في المنطقة منذ عقود، لا تزال متمسكة بالسلام كخيار استراتيجي وحيد، قائم على العدل واستعادة الحقوق المشروعة وفق قواعد القانون الدولي.

وأكد السيسي تمسكه بالأمل في تحسين الأوضاع، مشددًا على أن الفرصة لا تزال قائمة لإنقاذ المنطقة والعالم من دوامة العنف وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا، تليق بالأجيال القادمة.

وختم كلمته بالدعاء لتحقيق الأمن والسلام، معبرًا عن أمله في أن تتحقق آمال الشعوب نحو عالم يسوده العدل والأمان.