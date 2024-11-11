نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي: أعلنها صراحة أننا سنقف ضد جميع مخططات تصفية القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، كلمة أمام القمة العربية الإسلامية “غير العادية” المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض يوم الاثنين 11 نوفمبر 2024، بمشاركة قادة الدول العربية والإسلامية، وممثلين عن جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

الشكر للمملكة العربية السعودية

استهل الرئيس السيسي كلمته بالتعبير عن شكره للمملكة العربية السعودية، ممثلة في ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على استضافة القمة في ظل أوضاع إقليمية معقدة.

إدانة العنف والصمت الدولي

أشار السيسي إلى تصاعد وتيرة العنف في المنطقة، خاصة مع استمرار العدوان على غزة والضفة الغربية ولبنان، وانتقد الصمت الدولي وعجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات فعّالة لمواجهة التهديدات للأمن الدولي.

التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني

أعرب الرئيس السيسي عن رفض مصر التام للمحاولات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، بما في ذلك أي خطط للتهجير القسري أو تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للعيش.

وأكد أن الحل الوحيد لتحقيق الاستقرار هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



دعم مصر للشعب اللبناني

أكد الرئيس التزام مصر بتقديم الدعم للشعب اللبناني ولمؤسسات الدولة، وعلى رأسها الجيش اللبناني، بهدف وقف العدوان وتحقيق الاستقرار.

وشدد على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل كامل وغير انتقائي.

التأكيد على السلام كخيار استراتيجي

اختتم السيسي كلمته بالتأكيد على أن مصر تظل متمسكة بالسلام كخيار استراتيجي، وترى أنه الطريق الوحيد لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مستقبل يعمه العدل والكرامة والرخاء.

الدعاء والتفاؤل

واختتم الرئيس بالدعاء لتحقيق الأمن والسلام وإنهاء المأساة الحالية، مؤكدًا تمسكه بالأمل في مستقبل مشرق للعالم العربي والإسلامي.