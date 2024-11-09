انت الأن تتابع خبر الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم السبت الموافق 2024/11/9.. أمطار متفاوتة الشدة خلال ساعات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في ظل التطورات الأخيرة في حالة الطقس اليوم تزامناً مع دخول فصل الشتاء ، فقد كشفت واعلن “خبراء هيئة العامة للأرصاد الجوية ” بياناً يفيد تغيير حالات الطقس مع انخفاض درجة الحراره خلال الساعات القليلة وتغير الظواهر الجوية، مع التوقع الشديد لفرصة هطول أمطار في بعض المحافظات بمصر

ومن خلال البحث الكثيف الصادر والمتكرر اليوم حول معرفة حالة الطقس اليوم السبت الموافق 2024/11/9، فقد أكد “خبراء هيئة الأرصاد” بأن حالة الطقس في مصر على كافة الأنحاء الساعات المقبلة، مشيرة الى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة وقليلة، وقد تشير “هيئة الأرصاد الجوية” أن حاله الطقس اليوم السبت، طقسا مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، معتدلا نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وبعد ان اوضحنا لكم حالة الطقس اليوم بالتفصيل المختصر، وقد نرصد لكم حالة الطقس اليوم السبت الموافق 2024/11/9،

فقد جاءت درجات الحرارة على النحو التالي..