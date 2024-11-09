انت الأن تتابع خبر الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم السبت الموافق 2024/11/9.. أمطار متفاوتة الشدة خلال ساعات والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في ظل التطورات الأخيرة في حالة الطقس اليوم تزامناً مع دخول فصل الشتاء ، فقد كشفت واعلن “خبراء هيئة العامة للأرصاد الجوية ” بياناً يفيد تغيير حالات الطقس مع انخفاض درجة الحراره خلال الساعات القليلة وتغير الظواهر الجوية، مع التوقع الشديد لفرصة هطول أمطار في بعض المحافظات بمصر
- ومن خلال البحث الكثيف الصادر والمتكرر اليوم حول معرفة حالة الطقس اليوم السبت الموافق 2024/11/9، فقد أكد “خبراء هيئة الأرصاد” بأن حالة الطقس في مصر على كافة الأنحاء الساعات المقبلة، مشيرة الى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة وقليلة، وقد تشير “هيئة الأرصاد الجوية” أن حاله الطقس اليوم السبت، طقسا مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر، معتدلا نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم
- وبعد ان اوضحنا لكم حالة الطقس اليوم بالتفصيل المختصر، وقد نرصد لكم حالة الطقس اليوم السبت الموافق 2024/11/9،
فقد جاءت درجات الحرارة على النحو التالي..
- ففي القاهرة: العظمى 25 والصغرى 17 درجة مئوية.
- وفي الإسكندرية: العظمى 23 والصغرى 17 درجة مئوية.
- وفي مطروح: العظمى 22 والصغرى 18 درجة مئوية.
- وفي سوهاج: العظمى 29 والصغرى 15 درجة مئوية.
- وفي قنا: العظمى 31 والصغرى 16 درجة مئوية.
- وفي أسوان: العظمى 31 والصغرى 17 درجة مئوية.
- وفي العاصمة الإدارية: العظمى 24 16درجة مئوية.
- وفي أكتوبر : العظمى 25والصغرى 16درجة مئوية.
- وفي بنهــــا : العظمى 25والصغرى 17درجة مئوية.
- وفي دمنهور : العظمى 23والصغرى 17درجة مئوية.
- وفي وادى النطرون : العظمى 24 والصغرى16درجة مئوية.
- وفي كفر الشيخ : العظمى 24والصغرى 18درجة مئوية.
- وفي المنصورة : العظمى 24 والصغرى18درجة مئوية.
- وفي الزقازيق : العظمى 25والصغرى 17درجة مئوية.
- وفي شبين الكوم: العظمى 24والصغرى 18درجة مئوية.
- وفي طنطا: العظمى 24والصغرى 17درجة مئوية.
- وفي دمياط : العظمى 25 والصغرى19درجة مئوية.
- وفي بورسعيد : العظمى 25 والصغرى20درجة مئوية.
- وفي الإسماعيلية : العظمى 25 والصغرى 17درجة مئوية.
- وفي السويس : العظمى 25 والصغرى18درجة مئوية.
- وفي العريش : العظمى 25 والصغرى16درجة مئوية.
- وفي رفح : العظمى 25 والصغرى 15درجة مئوية.