نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات الطقس اليوم السبت 9 نوفمبر 2024: أمطار وانخفاض درجات الحرارة في أنحاء مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان رسمي عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم السبت، محذرة من الظواهر الجوية التي تؤثر على أجواء مصر خلال الساعات القادمة.

يأتي ذلك مع عودة سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وبعض مناطق شمال الوجه البحري، متأثرةً بمنخفض جوي جديد يؤدي إلى تساقط أمطار تتراوح شدتها من خفيفة إلى متوسطة، فضلًا عن انخفاض درجات الحرارة.

الطقس العام اليوم

وفقًا لتصريحات الأرصاد، يسود طقس مائل للبرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما يكون معتدلًا نهارًا على ذات المناطق.

تشهد مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد طقسًا يميل إلى الحرارة خلال النهار، مع انخفاض درجات الحرارة ليلًا.

وتكون الشبورة المائية حاضرة في ساعات الصباح على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مما يتطلب الحذر أثناء القيادة.

فرص تساقط الأمطار

أشارت خرائط الطقس إلى احتمالية تساقط الأمطار على المناطق الساحلية الشمالية الغربية، لتمتد إلى مناطق شمال الدلتا مثل الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، وبورسعيد.

ومن المتوقع أن تستمر الأمطار بشكل متقطع خلال الأسبوع القادم وتتراوح شدتها بين الخفيفة والمتوسطة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

البحر المتوسط: تكون حالته معتدلة بارتفاع موج يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

تكون حالته معتدلة بارتفاع موج يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية. البحر الأحمر: الحالة معتدلة أيضًا، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

توقعات درجات الحرارة لأبرز المناطق اليوم هي كالتالي: