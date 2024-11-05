نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد قطارات خط «القنطرة شرق / بئر العبد» و«كفر داوود / السادات» بعربات تحيا مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيانًا إعلاميًا أعلنت فيه عن مواعيد القطارات الجديدة على خطي القنطرة شرق / بئر العبد وكفر داوود / السادات، والتي تعمل بعربات تحيا مصر، لتوفير خدمة سريعة واقتصادية للركاب.

خط «القنطرة شرق / بئر العبد»

تفاصيل مواعيد القطارات على هذا الخط هي كما يلي:

قطار 291:

قيام: من القنطرة شرق الساعة 07:30

وصول: بئر العبد الساعة 09:30

العربات: 4 عربات تحيا مصر

قطار 290:

قيام: من بئر العبد الساعة 10:00

وصول: القنطرة شرق الساعة 12:00

العربات: 4 عربات تحيا مصر

قطار 293:

قيام: من القنطرة شرق الساعة 12:30

وصول: بئر العبد الساعة 14:30

العربات: 4 عربات تحيا مصر

قطار 292:

قيام: من بئر العبد الساعة 15:00

وصول: القنطرة شرق الساعة 17:00

العربات: 4 عربات تحيا مصر

خط «كفر داوود / السادات / بشتيل»

تفاصيل مواعيد القطارات على هذا الخط هي كما يلي:

قطار 787 (بشتيل / السادات):

قيام: من بشتيل الساعة 05:10

وصول: السادات الساعة 07:50

العربات: 5 عربات تحيا مصر

قطار 788 (السادات / بشتيل):

قيام: من السادات الساعة 16:50

وصول: بشتيل الساعة 19:15

العربات: 5 عربات تحيا مصر

قطار 792 (السادات / كفر داوود):

قيام: من السادات الساعة 09:00

وصول: كفر داوود الساعة 09:50

العربات: 5 عربات تحيا مصر

قطار 793 (كفر داوود / السادات):

قيام: من كفر داوود الساعة 11:10

وصول: السادات الساعة 12:05

العربات: 5 عربات تحيا مصر

قطار 794 (السادات / كفر داوود):

قيام: من السادات الساعة 13:00

وصول: كفر داوود الساعة 13:50

العربات: 5 عربات تحيا مصر

قطار 795 (كفر داوود / السادات):

قيام: من كفر داوود الساعة 14:45

وصول: السادات الساعة 15:40

العربات: 5 عربات تحيا مصر

مزايا خدمة القطارات

أكدت الهيئة أن هذه القطارات تعد خيارًا أرخص وأسرع من وسائل المواصلات الأخرى، ما يسهم في خدمة عدد كبير من الركاب، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل خط «كفر داوود - السادات».

أما خط «القنطرة شرق / بئر العبد»، فيعد أساسيًا في تنمية سيناء وخدمة أهالي المنطقة.