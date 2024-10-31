مدبولي من الإسكندرية: مؤتمر المدن العالمى فرصة لاستكشاف حلول بيئية جديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 31 أكتوبر 2024 09:33 صباحاً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن اختيار الإسكندرية ليوم المدن العالمي 2024”، يجسد ما تمثله المدن الساحلية للمرونة والتكيف مع التحديات المعاصرة.

وتابع خلال فعاليات "يوم المدن العالمي 2024"، بمحافظة الإسكندرية، نتطلع لتسليط الضوء على التجربة المصرية للاستدامة البيئية، وسيكون فرصة لاستكشاف حلول بيئية جديدة التى تتعرض لها المدن

ويأتى يوم المدن العالمى، في إطار استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر في مدينة القاهرة خلال الفترة من 4 – 8 نوفمبر 2024، ويقام هذا العام تحت شعار «الشباب يقودون العمل المناخي من أجل المدن".