كوناتي يسجل هدف تعادل ليفربول أمام ميلان فى دورى أبطال أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 09:32 مساءً - تعادل فريق ليفربول الإنجليزي أمام نظيره ميلان الإيطالي، بنتيجة 1-1، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب "سان سيرو" معقل الروسونيري، في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025 بثوبه الجديد.

ميلان ضد ليفربول

جاء الهدف الأول عبر المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي في الدقيقة 23 من ضربة رأسية مميزة.

تشكيل ليفربول: حراسة المرمى: أليسون- الدفاع: فان دايك، كوناتي، كوستاس، أرنولد- الوسط: سوبوسلاي، ماك أليستر، جاكبو، جرافينبيرش- الهجوم: محمد صلاح، جوتا.

تشكيل ميلان: حراسة المرمى: مايك مانيان الدفاع: كالابريا، توموري، بافلوفيتش، ثيو هيرنانديز- الوسط: فوفانا، لوفتس تشيك، تيجاني رايندرز- الهجوم: رافائيل لياو، بوليسيتش، ألفارو موراتا.

ميلان ضد ليفربول

وتغير نظام دوري أبطال أوروبا، والذي يشارك فيه 36 فريقًا، سيتم تقسيمها إلى 4 تصنيفات وسيلعب كل فريقين من كل تصنيف سويًا بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن يتأهلون مباشرة إلى الدور الثاني، وأصحاب المراكز من 9 إلى 24 فيخوضون ملحقًا بنظام الذهاب والعودة لتحديد 8 فرق تشارك في الدور الثاني إلى جانب المتأهلين الثمانية.

ويدخل ليفربول المباراة بمعنويات مرتفعة ويهدف لمصالحة جماهيره، وذلك بعد السقوط الأخير في الدوري الإنجليزي على يد نوتنجهام فورست 1-0 والتفريط في المنافسة على الصدارة مع مانشستر سيتي.

ويطمح فريق ليفربول، بقيادة مدربه الهولندي آرني سلوت ونجمه الأولمحمد صلاح، في العودة لمنصة التتويج باللقب الأوروبي الأغلى بعدما حققه الفريق آخر مرة في موسم 2018-2019.

وعلى الجانب الآخر، فإن ميلان يعاني هذا الموسم، لكنه يسعى للتسلح بعامل الأرض والجمهور، للخروج بنتيجة إيجابية أمام الريدز، إذ حقق تعادلين وخسارة قبل أن يحقق إنتصار أول على يد فينيزيا برباعية نظيفة.

ويحمل اللقاء بين الكبيرين دائمًا الكثير من الإثارة، لاسيما وأن تاريخهما يشهد على ذلك، حيث يوجد 13 لقب للبطولة بينهما بواقع 7 منها للروسونيري مقابل 6 للريدز.

وفي تاريخ مواجهات الفريقين تواجه الفريقين 4 مراتجميعهم في دوري أبطال أوروبا، نجح ليفربول في الفوز 3 مرات مقابل مرة واحدة لميلان، وسجل الريدز 12 هدفا مقابل 10 للروسونيري.

ويعد النجم المصري محمد صلاح هو هداف مباريات الفريقين برصيد هدفين بالتساوي مع فيليبو إنزاجي وهيرنان كريسبو، وقد نجح الفرعون المصري في تسجيل هدف آخر في شباكهم لكن بقميص روما في الدوري الإيطالي.