نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤسسة حياة كريمة ومكتبة الإسكندرية تطلقان اليوم التعريفي لبرنامج "نجوم مصرية STARS" بمحافظة البحيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في إطار جهودها المستمرة لتمكين الشباب وتعزيز قدراتهم لمواجهة تحديات المستقبل، تعلن مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية عن إطلاق اليوم التعريفي لبرنامج "نجوم مصرية STARS" يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024، في مجمع دمنهور بمحافظة البحيرة، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة.

يُعد برنامج "نجوم مصرية STARS" منصة تدريبية شاملة تهدف إلى دعم وتمكين الشباب المصري في مختلف المجالات، بما يتماشى مع رؤية مصر 20٣٠ للتنمية المستدامة. من خلال هذا البرنامج، سيتلقى المشاركون تدريبات مكثفة في موضوعات محورية مثل التنمية المستدامة، وظائف المستقبل، وريادة الأعمال، وذلك بهدف إعداد جيل من القادة المبتكرين القادرين على مواجهة تحديات سوق العمل المتغيرة والمساهمة بفاعلية في تحقيق التنمية المجتمعية.

وأكدت مؤسسة حياة كريمة أن هذه المبادرة تأتي ضمن التزامها بتوفير فرص متكافئة للشباب المصري من مختلف الفئات الاجتماعية. ويعد البرنامج فرصة حقيقية لتطوير أفكار الشباب وتحويلها إلى مشاريع مبتكرة، حيث خصصت المؤسسة خمسة ملايين جنيه لدعم أفضل الأفكار الريادية. يُعتبر هذا الدعم المادي أحد العوامل الرئيسية التي تميز برنامج "نجوم مصرية STARS"، حيث يشجع الشباب على تقديم حلول إبداعية تسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز أهداف التنمية المستدامة.

وسيشهد اليوم التعريفي مجموعة من الجلسات الحوارية والندوات التي تناقش قضايا هامة تواكب التحديات الراهنة، منها أهمية التنمية المستدامة والوظائف الخضراء في مواجهة التغيرات البيئية والاقتصادية العالمية، ودور ريادة الأعمال في تحفيز الابتكار وخلق فرص عمل جديدة. كما سيتم تسليط الضوء على الدور الريادي لمصر في دعم القضية الفلسطينية، عبر تقديم محاضرات حول تاريخ الدولة الفلسطينية وكيف كانت مصر دائمًا في طليعة المدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني.

ومن بين الموضوعات الحيوية التي سيتم تناولها، تحديات الحروب الإدراكية وتأثيرها على الشباب. في هذا السياق، سيتم تقديم محاضرات متخصصة حول تطوير المهارات الرقمية لمواجهة الحروب الإدراكية، التي تستهدف التأثير على العقول عبر نشر المعلومات المضللة واستهداف الشباب من خلال وسائل الإعلام الرقمية.

وتدعو مؤسسة حياة كريمة الشباب من جميع أنحاء مصر للمشاركة في هذا الحدث المهم، الذي يمثل فرصة لاكتساب المعرفة وتطوير المهارات اللازمة لمواكبة متطلبات المستقبل. كما تشجع المؤسسة كل من يمتلك الطموح والإرادة على الانضمام إلى هذا البرنامج المتميز، الذي يمثل بوابة نحو الابتكار والريادة للشباب المصري.