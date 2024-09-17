الصحة: ضم 8.5 مليون مواطن إلى مظلة الحماية الاجتماعية بـ التأمين الصحي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 06:31 مساءً - قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن الوزارة تتعاون مع وزارة العمل بشأن توفير فرص عمل وزيادة معدلات التشغيل في الداخل والخارج، وأيضًا رعاية وحماية العمالة المصرية، بالإضافة إلى تنمية مهارات الشباب والتطوير المهني، فضلًا عن مد مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.

وأضاف عبد الغفار، خلال احتفالية إطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي بثتها قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على مشروع هام للغاية، وهو المشروع الخاص بالحماية الاجتماعية المعنية بها وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال ضم أكثر من 8.5 مليون مواطن إلى مظلة الحماية الاجتماعية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.