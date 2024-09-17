حدث برفح جنوب قطاع غزة .. مقتل 4 جنود إسرائيليين فى كمين نصبته الفصائل الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 05:30 مساءً - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل 4 جنود إسرائيليين فى كمين نصبته كتائب القسام لهم فى رفح جنوب قطاع غزة عصر اليوم.

من ناحية أخرى، أعلنت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة إلى 41,252، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلى فى السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 95,497 منذ بدء العدوان، فى حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن الاحتلال ارتكب فى الساعات الـ24 الماضية، 3 مجازر راح ضحيتها 26 شهيدا، و84 جريحا.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفى الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدنى الوصول إليهم.



