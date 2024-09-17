جامعة حلوان تستقبل الطلاب المستجدين بكلية علوم الرياضة للكشف الطبي الشامل استعدادًا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 12:31 مساءً - شهدت الصالة المغطاة بنادي جامعة حلوان اليوم استقبال الطلاب المستجدين بكلية علوم الرياضة بنين لإجراء الكشف الطبي الشامل يأتي هذا الإجراء كخطوة أساسية تؤكد جاهزية الجامعة لاستقبال العام الدراسي بكفاءة عالية

تم إجراء الكشف الطبي تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

قام كل من اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، بزيارة تفقدية لمتابعة إجراءات الكشف الطبي عن كثب وتأكد سيادتهما من سلاسة العملية وكفاءتها، مما يعكس الاهتمام البالغ من قيادات الجامعة بضمان تطبيق أعلى معايير الجودة في الرعاية الصحية المقدمة للطلاب المستجدين

أشرف على تنفيذ الكشف الطبي فريق طبي متكامل برئاسة الدكتور ناصر حمزاوي، مدير مستشفى الطلبة، الدكتور محمود عابد، مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة.

تميز الكشف الطبي بشموليته وتنوع الفحوصات التي خضع لها الطلاب، حيث تضمن إجراء قياسات حيوية شاملة وفحوصات في تخصصات الباطنة والقلب والعظام والجراحة والأنف والأذن كما شملت الفحوصات مجالي الأمراض الجلدية والصحة النفسية بالإضافة إلى إجراء تحاليل تشمل فحص السكر في الدم، وصورة الدم الكاملة، واختبارات الفيروسات.

وفي إجراء يؤكد حرص الجامعة على سلامة بيئتها التعليمية، يتم الطلب من الطلاب إحضار تحليل مخدرات معتمد من صندوق مكافحة الإدمان التابع لمجلس الوزراء المصري

من جانبه، أشار الدكتور ناصر حمزاوي، مدير مستشفى الطلبة، إلى الجهود المبذولة لإتمام الكشف الطبي بأعلى معايير الجودة، مؤكدًا على استعداد الفريق الطبي لتقديم الرعاية اللازمة للطلاب طوال العام الدراسي