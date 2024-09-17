أحمد الطاهرى ناعيا أحمد قاعود: استرد الله وديعته

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 10:29 صباحاً - نعى الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فنان الكاريكاتير الزميل أحمد قاعود، الذى رحل عن عالمنا، منذ قليل، بعد صراع مع المرض.

وكتب الطاهرى عبر حسابه على "فيس بوك": "استرد الله وديعته.. البقاء لله أخونا وزميلنا الشاب الموهوب فنان الكاريكاتير الوطنى المخلص أحمد قاعود فى ذمة الله، ربنا يرحمك يا أحمد".

أحمد الطاهري

اتسمت أعمال أحمد قاعود بالمزج بين ما هو اجتماعى وسياسى، ومواكبة القضايا الجماهيرية، والموضوعات التى تشغل الرأى العام بشكل دورى، مستخدماً فى ذلك خطوط وألوان تتسم بالرشاقة والجاذبية، وأفكاراً واضحة ومباشرة قادرة على الوصول إلى كل شرائح القراء على اختلاف اهتماماتهم ومستوياتهم الثقافية.

أحمد قاعود من مواليد 1986، وله العديد من البروتريهات المميزة فى اليوم السابع، كما سبق له العمل فى العديد من الصحف والمواقع الإخبارية، وشارك فى العديد من المعارض داخل وخارج مصر، ونال العديد من شهادات التقدير والجوائز التقديرية.