المتحدة تنعي فنان الكاريكاتير أحمد قاعود وتقدم خالص العزاء لأسرته وزملائه

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 10:29 صباحاً - تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فنان الكاريكاتير الشاب "أحمد قاعود"، والذى رحل عن عالمنا اليوم؛ تاركًا أعمالًا فنية مميزة وملهمة قدمها بالعديد من الصحف والمواقع الإخبارية، والذى شارك بالكثير من المعارض الفنية داخل وخارج مصر حاصدًا العديد من الجوائز، وتتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بخالص العزاء والمواساة لأسرته وأحبائه وزملائه، حسب ما جاء عبر قناة "إكسترا نيوز". المتحدة تنعي أحمد قاعود

كان أحمد قاعود من مواليد 1986، وقد تميز بأعماله الفنية التي جمعت بين الطابع الاجتماعي والسياسي، وساهمت في معالجة القضايا الجماهيرية بأسلوبه الفريد، برع قاعود في استخدام خطوط وألوان ذات طابع خاص، مما جعل أعماله تصل بفعالية إلى جميع شرائح القراء وتلفت الانتباه لقضايا الساعة.

لقد أبدع أحمد قاعود في العديد من الصحف والمواقع الإخبارية، وكان له حضور مميز في معارض محلية ودولية، حيث نال العديد من شهادات التقدير والجوائز، سيفتقد الوسط الإعلامي والفني بريقه وأعماله التي أثرت في الكثيرين.