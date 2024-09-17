شبورة مائية ورياح.. الأرصاد : طقس اليوم حار ورطب والقاهرة تسجل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 10:28 صباحاً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc" حالة طقس، الثلاثاء، حيث يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلًا في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

كما نوهت الأرصاد بوجود شبورة مائية خفيفة في الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، بالإضافة إلى رياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد وقد تكون مثيرة للأتربة على مناطق من جنوب سيناء.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 33 درجة والصغرى 25، والعاصمة الإدراية العظمى 34 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة مئوية.