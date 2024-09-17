انت الأن تتابع خبر الارز الرفيع والعريض بكام؟.. تعرف على اخر اسعار الأرز الرفيع والعريض في الاسواق المصرية اليوم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الأرز وجبة رئيسية لدى المصريين لا يمكن الاستغناء عنها يوميا، ولذلك يتساءل العديد من المصريين بشكل دائم حول أسعار الأرز سواء الأبيض أو الشعير، وفي الفترة الحالية نلاحظ استقرار بشكل كبير في أسعار الأرز، ويتراوح سعر الأرز الشعير عريض الحبة في الأسواق المصرية بين 14500 جنيه مصري و 14200 جنيه مصري، وذلك وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل شعبة الأرز في الأسواق المصرية.

كم يبلغ سعر طن الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر

صرح رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية رجب شحاتة، أن سعر طن الأرز الشعير يختلف من نوع الى آخر حيث يوجد في الأسواق المصرية أرز شعير عريض الحبة وأيضا أرز شعير رفيع الحبة، و يتراوح السعر بين 14 ألفا و500 جنية مصري للطن الواحد و 14 ألفا و 200 جنية للطن الواحد وفقا لنوع الأرز.

ما هي أسعار الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر

صرح شحاتة مسئول شعبة الأرز أن سعر طن الأرز الأبيض يتراوح بين سعري 23 إلى 24 ألف جنيه مصري للطن الواحد من الأرز الأبيض، ليصل بعد ذلك للمستهلك في الأسواق المصرية بسعر يتراوح بين 23 إلى 27 جنيه مصري للكيلو الواحد وفقا لنوع الأرز، كما أعلن رئيس شعبة الأرز في الصناعات المصرية أن الأرز الشعير متوفر بشكل كبير الآن في الأسواق المصرية، كما أوضح في تصريحه أن إجمالي إنتاج مصر الزراعي من الأرز يتراوح بين 3500 مليون طن إلى 4 ملايين طن، وأن الاستهلاك المحلي يتراوح بين 3500 إلى 3 ملايين طن من الأرز.

سعر الأرز الشعير من النوع عريض الحبة اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر