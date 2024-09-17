نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطة الإدارات التعليمية للقضاء على الكثافة الطلابية بداية العام الدراسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الإدارات التعليمية، لانطلاق العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه يوم 21 سبتمبر وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، في عدد من المحافظات التي تعمل السبت، وانطلاقه بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية يوم الأحد المقبل.

وفي ذات السياق، قال مصدر مسئول بديوان عام مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إن الإدارات التعليمية لجأت لتوزيع لطلاب بالمدارس الأعلى كثافة بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية وتوزيعهم في فترات مسائية بالمدارس الثانوية لاستغلال الفصول بها بالفترات المسائية.

وأوضح المصدر، أن خطة كل مدرسة مختلفة عن الأخري، تحت إشراف لجان متابعة من الإدارات التعليمية التابعين لها، لتنفيذها.



وكانت قد أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا معممًا للمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية بشأن حل مشكلة الكثافة الطلابية بالمدارس.

يأتي ذلك في إطار الأهداف التي وضعتها الحكومة لتحسين ورفع كفاءة العملية التعليمية، وتوفير الإتاحة بالقضاء على مشكلة الكثافات بالفصول الدراسية وبناء على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشارت وزارة التعليم، في خطابها، إلى التنسيق مع مديري عموم فروع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظات، وتشكيل لجان بكل إدارة تعليمية لمعاينة كل مدارس الإدارة على الطبيعة؛ للوقوف على الوضع الحالي الفعلي لكل مدرسة، وموقف الكثافة بها، وتقديم مقترحات الحل بالمدارس التي بها مشكلة كثافة.