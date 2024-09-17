وزير العمل يستقبل وفدًا من شركة ليوني الألمانية العالمية لتصنيع كابلات وضفائر السيارات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 08:36 صباحاً - استقبل السيد محمد جبران، وزير العمل، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من إدارة شركة ليوني الألمانية العالمية لتصنيع كابلات وضفائر السيارات. تمتلك ليوني فروعًا في 30 دولة حول العالم، منها مصر، حيث تمثلها في مصر "ليوني مصر" بعدد 15 مصنعًا، منها 10 مصانع بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، و3 مصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر، ومصنعين بمحافظة أسيوط. ويعمل في هذه المصانع 7000 عامل وفني ومهندس، مدربين على أعلى مستوى مقارنةً بمواقع ليوني في الدول الأخرى.

ضم وفد ليوني محمد أمين باشا، عضو مجلس الإدارة للموارد البشرية (تونسي الجنسية)، وأسامة بدر، المستشار القانوني ومسؤول إدارة الامتثال للقوانين المصرية، ود. أحمد سعيد، محامي، وهشام الصباغ، عضو مجلس الإدارة للتواصل المؤسسي والشئون الحكومية.

وفي بداية اللقاء، أكد وزير العمل حرص الدولة المصرية على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وتذليل كافة العقبات التي قد تواجهه. وأوضح الوزير حرص وزارة العمل على التعاون مع الشركة في توفير فرص العمل وتشغيل ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع، بالإضافة إلى تدريب الشباب وفقًا لاحتياجات الشركة، خاصة مع توسعاتها الجديدة. وأشاد الوزير بحجم استثمارات الشركة ودورها على مدار أكثر من 25 عامًا في تعزيز مكانتها بالسوق المصري، والحفاظ على قدراتها التنافسية، وزيادة صادراتها إلى الأسواق المستهدفة، التي وصلت إلى أكثر من 100 مليون يورو سنويًا.

من جانبه، تقدم وفد الشركة بالتهنئة إلى وزير العمل على تعيينه وزيرًا للعمل، وثقته القيادة السياسية فيه. وأشاد الوفد بجهود الوزارة في تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج، وحرصها على تطوير منظومة التدريب المهني بما يتماشى مع تحديات سوق العمل في الداخل والخارج. كما أكدوا حرصهم على التعاون مع الوزارة في كافة المجالات المشتركة، وأثنوا على مناخ الاستثمار في مصر والمشروعات العملاقة التي تشهدها البلاد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

حضر اللقاء من وزارة العمل: إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني للوزير، وشيماء محمود، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وهبة أحمد، مدير إدارة التشغيل.