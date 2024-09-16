رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي مع الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولى للمستشفيات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 سبتمبر 2024 10:32 صباحاً - رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث مع الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمستشفيات تعزيز التعاون في مجالات تطوير الخدمات العلاجية بمستشفيات هيئة الرعاية ونقل الخبرات المتقدمة وتدريب مديرين المستشفيات على أحدث أساليب الإدارة والتشغيل

رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث التعاون مع الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمستشفيات سبل تعزيز الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية والتعاون مع مركز جنيف للاستدامة في سويسرا لدعم مبادرات الاستدامة في الرعاية الصحية

رئيس هيئة الرعاية الصحية يناقش مع رئيس الاتحاد الفيدرالي لمستشفيات البرازيل توقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات بين المستشفيات في مصر والبرازيل وتفعيل برنامج لتبادل زيارات الأطباء بين البلدين

رئيس هيئة الرعاية الصحية: تطوير المنظومة الصحية في مصر يستند إلى التعاون مع المؤسسات الصحية العالمية الرائدة ويؤكد: حرص الهيئة على عقد الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات لتحسين جودة الرعاية الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة في إطار رؤية مصر 2030

رئيس هيئة الرعاية الصحية: المنتدى العالمي للاتحاد الدولي للمستشفيات منصة دولية تجمع قادة الرعاية الصحية عالميًا للتواصل وتبادل الممارسات المبتكرة وتعزيز التعاون من أجل بناء نظم رعاية صحية أقوى في كل مكان ويؤكد أهمية تضافر جهود الجميع لتطوير حلول مبتكرة للرعاية الصحية

الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمستشفيات يعبر عن سعادته بهذا التعاون ويؤكد: مصر ممثلة في هيئة الرعاية الصحية شريك استراتيجي في تحسين نظم الرعاية الصحية العالمية

رئيس الاتحاد الفيدرالي لمستشفيات البرازيل يؤكد: الشراكات بين المؤسسات الصحية في البرازيل ومصر تسهم في تقديم حلول مبتكرة وتعزيز جودة الرعاية الصحية ونتطلع لبناء علاقات قوية ومستدامة بين مستشفياتنا ومستشفيات هيئة الرعاية الصحية في مصر

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالدكتور رونالد لافاتار، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمستشفيات، وذلك على هامش مشاركته في أعمال المنتدى العالمي السابع والأربعين للاتحاد الدولي للمستشفيات (IHF 2024) بمدينة ريو دي جانيرو في البرازيل.

تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والاتحاد الدولي للمستشفيات في مجالات تطوير الخدمات العلاجية بمستشفيات الهيئة، ونقل الخبرات المتقدمة في إدارة المستشفيات، إضافة إلى تدريب المديرين على أحدث أساليب الإدارة والتشغيل لضمان تقديم خدمات ذات كفاءة عالية. كما تناول الاجتماع سبل تعزيز الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية، بجانب التعاون مع مركز جنيف للاستدامة في سويسرا لدعم مبادرات الاستدامة في الرعاية الصحية.

وقال الدكتور أحمد السبكي في تصريح له: "إن تطوير المنظومة الصحية في مصر يستند إلى التعاون والشراكة مع المؤسسات الصحية العالمية الرائدة، ونحن في مصر نؤمن بأهمية توسيع آفاق التعاون الدولي لتحقيق المزيد من التقدم في الخدمات الصحية المقدمة. ومن خلال هذه الشراكة، نسعى إلى رفع مستوى الكفاءة والفعالية في إدارة مستشفياتنا، وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين وكافة المتعاملين وفق أعلى المعايير العالمية."

وأضاف الدكتور السبكي: "نحن نعمل بجد على استغلال الإمكانيات الهائلة التي يوفرها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتحسين تقديم الرعاية الصحية. هذه التقنيات تمثل المستقبل، ونعمل مع شركائنا الدوليين على دمجها بشكل أوسع في منظومتنا الصحية، بهدف تحسين جودة الرعاية وزيادة الكفاءة التشغيلية."

وأشار الدكتور السبكي إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وأن مصر حريصة على الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في إدارة وتشغيل المستشفيات. كما أكد أن مثل هذه اللقاءات تعزز من مكانة مصر كوجهة رائدة في مجال تطوير الأنظمة الصحية وتحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص.

من جانبه، أعرب السيد رونالد لافاتار، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمستشفيات، عن سعادته بهذا التعاون، مؤكدًا أن "الاتحاد الدولي للمستشفيات يضع على عاتقه مسئولية دعم التعاون بين الأنظمة الصحية حول العالم، ونرى في مصر ممثلة في هيئة الرعاية الصحية شريكًا استراتيجيًا في هذا المجال. نؤمن بأن تبادل المعرفة والخبرات سيسهم في تحسين نظم الرعاية الصحية على مستوى عالمي، ونشيد بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة للرعاية الصحية في مصر لتحقيق هذا الهدف."

كما التقى الدكتور أحمد السبكي بالدكتور فرانسيسكو موارتو، رئيس الاتحاد الفيدرالي لمستشفيات البرازيل، حيث ناقشا إمكانية توقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات بين المستشفيات في مصر والبرازيل، وتفعيل برنامج لتبادل زيارات الأطباء بين البلدين، بهدف تعزيز التعاون في تطوير النظم الصحية والارتقاء بالخدمات العلاجية في كلا البلدين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن "تطوير الشراكات مع المستشفيات البرازيلية سيسهم في تحقيق التكامل في منظومة الرعاية الصحية بمصر. نحن نرى في هذه الشراكات فرصة لتبادل الخبرات والابتكارات بما يعزز من قدرة المستشفيات على التطور والابتكار وتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين."

وأوضح الدكتور السبكي أن تبادل زيارات الأطباء وبرامج التدريب المشتركة بين مصر والبرازيل ستسهم بشكل كبير في رفع كفاءة الطواقم الطبية بمستشفيات الهيئة، مما ينعكس إيجابيًا على مستوى الرعاية المقدمة في المستشفيات التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.

وأكد الدكتور فرانسيسكو موارتو أن "البرازيل ومصر تجمعهما رؤية مشتركة لتطوير الأنظمة الصحية، وأن الشراكات بين المؤسسات الصحية في البلدين ستسهم في تقديم حلول مبتكرة لتعزيز جودة الرعاية الصحية. نحن نرحب بتبادل المعرفة والخبرات، ونتطلع إلى بناء علاقات قوية ومستدامة بين مستشفياتنا ومستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية في مصر."

وفي إطار تأكيد أهمية هذا التعاون الدولي وتبادل المعرفة، أشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن مشاركتنا في المنتدى العالمي السابع والأربعين للاتحاد الدولي للمستشفيات تجسد التزامنا العميق بتطوير نظم الرعاية الصحية وتعزيز التعاون الدولي. مضيفًا: "نحن على يقين بأن الشراكات الاستراتيجية وتبادل المعرفة والخبرات سيسهمان في تحقيق أهدافنا نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الرعاية الصحية في مصر. إن هذه المبادرات تأتي ضمن إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى بناء نظام صحي مبتكر ومستدام يلبي احتياجات المستقبل. ونحن نتطلع إلى استمرار هذه التعاونات المثمرة وتعزيزها بما يخدم مصالح شعوبنا ويسهم في تحقيق الرخاء الصحي العالمي."