نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار رئيس الوزراء بشأن رسوم القيد والمصروفات الدراسية لطلاب جامعة الأزهر الوافدين: تفاصيل جديدة لعام 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 36 مكرر (د) قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 2891 لعام 2024، الذي يخص رسوم القيد والمصروفات الدراسية لطلاب جامعة الأزهر الوافدين.

وجاء هذا القرار ليعدل بعض بنود اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961، والمتعلقة بتنظيم شؤون الأزهر والهيئات التابعة له.

رسوم القيد والمصروفات الدراسية للطلاب الوافدين

وفقًا للقرار، نصت المادة الأولى على استبدال نص المادة (321) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأزهر.

وجاء النص الجديد لتنظيم رسوم القيد والمصروفات الدراسية للطلاب الوافدين غير الحاصلين على منح من جمهورية مصر العربية، وذلك على النحو التالي:

1. المرحلة الجامعية الأولى

الكليات العملية والأقسام المناظرة لها:

رسوم القيد لأول مرة : 1500 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية التي يحددها مجلس الجامعة.

: 1500 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية التي يحددها مجلس الجامعة. المصروفات الدراسية السنوية: 6000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

الكليات النظرية والأقسام المناظرة لها (باستثناء الكليات الشرعية والعربية):

رسوم القيد لأول مرة : 1500 دولار أمريكي.

: 1500 دولار أمريكي. المصروفات الدراسية السنوية: 3000 دولار أمريكي.

2. مرحلة الدراسات العليا

الكليات العملية والأقسام المناظرة لها:

رسوم القيد لأول مرة : 1500 دولار أمريكي.

: 1500 دولار أمريكي. مصروفات الدبلوم : 3000 دولار أمريكي.

: 3000 دولار أمريكي. مصروفات الماجستير : 6000 دولار أمريكي.

: 6000 دولار أمريكي. مصروفات الدكتوراة: 6000 دولار أمريكي.

الكليات النظرية والأقسام المناظرة لها (باستثناء الكليات الشرعية والعربية):

رسوم القيد لأول مرة : 1500 دولار أمريكي.

: 1500 دولار أمريكي. مصروفات الدبلوم : 2000 دولار أمريكي.

: 2000 دولار أمريكي. مصروفات الماجستير : 4500 دولار أمريكي.

: 4500 دولار أمريكي. مصروفات الدكتوراة: 4500 دولار أمريكي.

نظام سداد المصروفات الدراسية

حسب القرار الجديد، يتم سداد المصروفات الدراسية على قسطين:

القسط الأول: يُدفع في بداية العام الجامعي. القسط الثاني: يُدفع بعد عطلة نصف العام.

كما أن المصروفات تُؤدى وفق النظام الذي يحدده مجلس الجامعة، على أن تُخصص هذه الحصيلة لخدمة العملية التعليمية في جامعة الأزهر.

صلاحيات مجلس الجامعة

أشار القرار أيضًا إلى أن مجلس الجامعة يتمتع بصلاحية تخفيض هذه المصروفات أو الإعفاء منها في بعض الحالات الخاصة التي يقررها المجلس. يُعد هذا البند مرنًا ويهدف إلى تقديم تسهيلات للطلاب الذين قد يواجهون صعوبات مالية.

تأثير القرار على الطلاب الوافدين

يمثل هذا القرار تطورًا هامًا في تنظيم رسوم التعليم للطلاب الوافدين، حيث يحدد بشكل دقيق ومفصل الرسوم والمصروفات الدراسية سواء للمرحلة الجامعية الأولى أو للدراسات العليا.

يعتبر هذا القرار جزءًا من جهود الحكومة المصرية لتحديث النظام التعليمي وتحقيق مزيد من الشفافية في الأمور المالية المتعلقة بالطلاب الأجانب.

يُتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على العملية التعليمية بجامعة الأزهر، حيث ستساهم المصروفات في تحسين وتطوير البيئة التعليمية وتقديم أفضل الخدمات للطلاب. كما يمنح القرار مرونة لمجلس الجامعة لاتخاذ قرارات تتعلق بتخفيض المصروفات للطلاب الذين يحتاجون إلى دعم مالي.