أخبار مصرية

الميدالية السادسة في بارالمبياد باريس.. صفاء حسن تحصد برونزية الأثقال

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 سبتمبر 2024 05:30 مساءً - توجت صفاء حسن لاعبة منتخبنا الوطني لرفع الأثقال البارالمبي بالميدالية برونزية لوزن 79  كجم في منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

 

ورفعت صفاء 134 كجم في المحاولة الأولى، وفي الثانية 139 كجم، وفي الثالثة لم تتمكن من رفع ثقل قدره 146كجم.

 

وتوجت الصينية مايو هان بالميدالية الذهبية، وجاءت النيجيرية بوسي اومولايو في المركز الثاني محرزة الميدالية الفضية.

 

وبهذه الميدالية يرتفع رصيد البعثة المصرية في دورة الألعاب البارالمبية بباريس إلى 6 ميداليات، 5 منهم لرفع الأثقال ذهبيتين لمحمد المنياوي وريحاب رضوان  و فضيتين لفاطمة محروس ومحمد صبحي الالفات، وميدالية برونزية لصفاء حسن بالإضافة لميدالية برونزية لمنتخب الطائرة جلوس.

 

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا