"الصحة" تُعلن بدء التشغيل التجريبي لحملة توصيل جرعات الدواء بالمجان لـ400 مريض بالقليوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 سبتمبر 2024 11:26 صباحاً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، انطلاق النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24) في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر 2024، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية وبالتعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية والمشروع القومي للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان »،، بمركز مؤتمرات فندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يمثل المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'24) ومبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان » ركيزتين أساسيتين في استراتيجية مصر الشاملة للتنمية البشرية وتحسين الخصائص السكانية ، حيث يتوافق كلاهما مع رؤية «مصر 2030» ومخرجات الحوار الوطني، وتعزز هذه الاستراتيجية المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والتي يتولى رئاستها الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، مما يعكس حرص الدولة المصرية على الاستثمار في الإنسان .

يدعم PHDC'24 بشكل مباشر أهداف «بداية» وتوجيهات السيد الرئيس، من خلال العمل كمنصة ديناميكية تعزز وتوسع أهداف «بداية»، حيث يجمع الجهات المعنية الرئيسية ويوفر فرص عالمية لتبادل الأفكار وإقامة الشراكات، للتعاون في معالجة المجالات الحيوية مثل تحسين الرعاية الصحية وتعزيز التعليم وخلق فرص العمل.

ويشكل PHDC'24 مع «بداية» تحالفًا قويًا يكمل دائرة السياسة والعمل والتقدم في التنمية البشرية، حيث تركز «بداية» على أربع ركائز رئيسية، تشمل الحفاظ على الأمن القومي والسياسة الخارجية، وبناء القدرات البشرية والرفاهة، وخلق اقتصاد تنافسي، وتحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني.

تدفع هذه العلاقة التكاملية تقدم الدولة المصرية نحو تحقيق أهداف رؤية «مصر 2030»، حيث يعمل PHDC'24 كمحفز لتحويل الاستراتيجيات إلى خطط قابلة للتنفيذ، ويولد رؤى جديدة يمكن أن تصقل استراتيجية «بداية» فيما يوفر التنفيذ الميداني لـ«بداية» دراسات حالة واقعية تتم ، من خلال أفضل الممارسات ليتم مشاركتها في المؤتمر.

يعد PHDC'24 منصة عالمية لتبادل الخبرات ومناقشة الترابط الديناميكي بين السكان والصحة والتنمية البشرية، ويتسع نطاق مؤتمر هذا العام، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام» ليؤكد على الدور المحوري للتنمية البشرية في خلق مستقبل مستدام وعادل.

يستفيد PHDC'24 من التعاون المستمر مع الأمم المتحدة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID), والشركاء الرسميين في الوزارات والجهات الحكومية، وسيجمع المؤتمر في نسخته الثانية مجموعة متنوعة من الجهات المعنية من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الوزراء والسفراء وصانعي السياسات و الممارسين والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وقادة القطاع الخاص، ورواد الأعمال والمؤثرين في وسائل الإعلام، وسيساهم هؤلاء المشاركون في جدول الأعمال متعدد الأوجه للمؤتمر ويسهمون بشكل فاعل في تشكيل نتائجه.

تشمل الأهداف العامة للمؤتمر معالجة تحديات الصحة والسكان في سياق التنمية البشرية، وتعزيز النهج المتكامل للاستدامة طويلة الأجل والاستثمار في التنمية البشرية من أجل مستقبل أكثر صحة وازدهارًا، بالإضافة إلى تمكين الجهات المعنية، وتعزيز الشراكات وحشد الموارد والدعوة إلى البحث القائم على الأدلة.

يقدم البرنامج العلمي لـ PHDC'24 مجموعة شاملة من الأنشطة على مدار خمس أيام، تشمل جلسات تفاعلية، ومناقشات، وورش عمل، ومحادثات حول موضوعات محورية، وبرنامج الزمالة للعاملين في مجال الصحة، كما يتضمن جناحًا للابتكار يعرض أفكار المجتمع المدني والشركات الناشئة، وفعالية الملخصات البحثية لمشاركة الأعمال الأكاديمية، بالإضافة إلى معرض مخصص لجميع الجهات المعنية، يوفر فرصًا متعددة للمشاركة والتعلم والتعاون.