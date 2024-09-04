وزير الطيران يبحث مع رئيس شركة بوينج ونائب رئيس المبيعات بمنطقة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 سبتمبر 2024 07:32 مساءً - التقى الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بالسيد / كولجيت أورا رئيس شركة بوينج بمنطقة الشرق الأوسط والسيد عمر عريقات نائب رئيس المبيعات والتسويق بالشركة لمنطقه الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك على هامش فعاليات معرض " مصر الدولي للطيران والفضاء 2024 "، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين و تعزيز الشراكات الاستراتيجية في مجال صناعة النقل الجوي، حيث يأتي هذا اللقاء في ضوء محددات برنامج عمل الحكومة المصرية لدفع التنمية الاقتصادية الشاملة ، وتعزيز مشاركه القطاع الخاص من خلال دعم الشراكات الفعالة طويلة الأمد مع كبرى الشركات العالمية في مجال صناعة الطيران المدنى .

وخلال اللقاء ، تم مناقشة كيفية تعظيم الإستفادة من الخبرات العالمية لشركة بوينج في مجالات متعددة داخل قطاع الطيران المدني المصري وهو ما يأتي في ضوء خطة الدولة المصرية الرامية إلى استخدام أحدث التقنيات والابتكارات التكنولوجية المتطورة والرقمية والإستفادة من العمالة المدربة على أعلى المستويات العالمية.

وفي هذا السياق أكد وزير الطيران المدني على أهمية تعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة مثل بوينج لدعم الرؤية المستقبلية لمصر في مجال الطيران المدنى مشيرًا إلى أن الوزارة و جميع الجهات المعنية بالدولة ستقدم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لكبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال صناعة الطائرات .

ومن جانبه، أعرب رئيس شركة بوينج بمنطقة الشرق الاوسط عن سعادته بالمشاركة في معرض مصر الدولي للطيران والفضاء، مشيدًا بالجهود المبذولة من أجل تطوير قطاع الطيران المدني المصري، معربًا عن تطلع الشركة لتعزيز أنشطتها داخل السوق المصرية؛ مؤكدًا على أن مصر تحظى بالعديد من الكوادر البشرية المُتميزة والمُدربة، لما لها من دور كبير في مجال النقل الجوي كمركز إقليمي ودولي في مختلف مجالات الطيران المدني، هذا إلى جانب ما تتمتع به من موقع جغرافي متميز يجعلها نقطة استراتيجية قوية وواعدة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما قاموا بتقديم الدعوة لوزير الطيران المدني وفريق العمل المرافق له لزيارة المطار الرئيسي لشركة بوينج للوقوف على أحدث ما تم التوصل إليه من تقنيات حديثة ومتطورة في هذا الشأن.