حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 سبتمبر 2024 05:26 مساءً - التقى الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بوفد بريطاني رفيع المستوى يضم كلا من السيد John Eugene Humphrey وزير التجارة في منطقة أفريقيا والسيد Gareth Bayley السفير البريطاني بالقاهرة، والسيد Charlie Garnett، المدير الإقليمي ومدير قسم الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة لمصر وليبيا والوفد المرافق لهم، وذلك لبحث سبل التعاون بين مصر والمملكة المتحدة في مجال الطيران المدني.

وزير الطيران يلتقي بوفد رفيع المستوى من المملكة المتحدة لبحث سبل التعاون

حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات الهامة، والتي جاء من أبرزها تعزيز أطر التعاون الثنائي في مجال تطوير البنية التحتية للمطارات المصرية، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة من جانب الشركات البريطانية المتخصصة في مجال إدارة وتشغيل المطارات وسبل تقديم الاستشارات الفنية في هذا الشأن.

كما تم التركيز على التحديات التي يواجهها المستثمرون في مجالات الطيران المدني ومناقشة كافة الحلول الممكنة من أجل تهيئة بيئة أكثر ملائمة وجذبًا للاستثمارات، وتم أيضا مراجعة الخطط والرؤى بشأن تطوير المطارات وجعلها صديقة للبيئة وتقليل البصمة الكربونية، بما يتماشى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، كما تم التطرق إلى التحديات المتعلقة بسلسلة التوريد والتي تؤثر على الشركات الأجنبية.

وأكد الجانبان على أهمية دعم وتطوير الموارد البشرية من خلال تقديم البرامج التدريبية المتقدمة، حيث تم إستعراض دور هيئة تمويل الصادرات البريطانية (UKEF)، في تقديم كافة أوجه الدعم المالي لمشروعات الطيران المدني بمصر بما يسهم في تطوير البنية التحتية وتحديث أسطول الطائرات المصرية.

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور سامح الحفنى عن ترحيبه باستضافة هذا الوفد الرفيع من المملكة المتحدة، والذي يعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مضيفًا بأن هذا اللقاء يأتي في ضوء الخطة التي تنتهجها وزارة الطيران المدني لتعزيز مزيد من علاقات التعاون مع الشركاء الدوليين، لاسيما المملكة المتحدة من خلال الاستفادة من خبراتهم الواسعه في هذا المجال، معربًا عن تقديره للجهود المشتركة في مختلف أنشطة الطيران المدني.

ومن جانبه، أشاد الوفد البريطاني بالجهود التي تبذلها الدوله المصريه لتطوير قطاع الطيران المدني، لاسيما إجراءات أمن الطيران الُمطبقة فى جميع المطارات المصرية مشيرين بأن التعاون بين الجانبين يسير فى مساره الصحيح فضلًا عن تطبيق أفضل الإجراءات الأمنية التى يتم تنفيذها على متن الرحلات المتجهة إلى المطارات البريطانية.