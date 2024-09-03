طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون اليوم امتحانات الأحياء والفلسفة والاستاتيكا

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أحمد جودة - القاهرة - يؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية( الرياضيات ) امتحان الدور الثاني، اليوم الثلاثاء، في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، ويؤدي طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية (علوم ) امتحان في مادة الأحياء، كما سيؤدي طلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات في (الكيمياء - الفيزياء).

وأدى طلاب الثانوية العامة، أمس الإثنين، امتحانات الدور الثاني لإتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية (العلوم ) الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بإجمالي عدد (١٢٧٢٩) طالب/طالبة، كما أدي طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات البحتة(التفاضل والتكامل) بإجمالي عدد (٤٠٨٧) طالب/ طالبة، بينما أدي طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثاني في مادة علم النفس والاجتماع بإجمالي عدد (٣٠٨٨) طالب/طالبة.

كما أدي طالبان بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا امتحان مقاييس المفاهيم (الأحياء).

وقد حرص الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحانات، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وقد أكد نائب الوزير، على متابعة جميع مراحل العمل بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.