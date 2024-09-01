نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024 ودرجات الحرارة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة لليوم الأحد 1 سبتمبر 2024، حيث يسود طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا ليلًا.
تفاصيل الطقس
1. الطقس نهارًا:
- أغلب الأنحاء: حار رطب.
- جنوب سيناء وجنوب البلاد: شديد الحرارة.
2. الطقس ليلًا:
- أغلب الأنحاء: مائل للحرارة ورطب.
الظواهر الجوية
- الشبورة المائية: خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
- الرياح: نشاط معتدل ينشط أحيانًا على أغلب الأنحاء.
فرص سقوط أمطار
- سواحل الشمالية وشمال الوجه البحري: فرص لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة.
درجات الحرارة المتوقعة
- القاهرة الكبرى والوجه البحري: من 34 إلى 36 درجة مئوية.
- السواحل الشمالية: من 32 إلى 35 درجة مئوية.
- جنوب سيناء: من 39 إلى 41 درجة مئوية.
- شمال الصعيد: من 38 إلى 40 درجة مئوية.
- جنوب الصعيد: من 43 إلى 44 درجة مئوية.