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الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024 ودرجات الحرارة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة لليوم الأحد 1 سبتمبر 2024، حيث يسود طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا ليلًا.

تفاصيل الطقس

1. الطقس نهارًا:

  • أغلب الأنحاء: حار رطب.
  • جنوب سيناء وجنوب البلاد: شديد الحرارة.

2. الطقس ليلًا:

  • أغلب الأنحاء: مائل للحرارة ورطب.

الظواهر الجوية

  • الشبورة المائية: خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
  • الرياح: نشاط معتدل ينشط أحيانًا على أغلب الأنحاء.

فرص سقوط أمطار

  • سواحل الشمالية وشمال الوجه البحري: فرص لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

  • القاهرة الكبرى والوجه البحري: من 34 إلى 36 درجة مئوية.
  • السواحل الشمالية: من 32 إلى 35 درجة مئوية.
  • جنوب سيناء: من 39 إلى 41 درجة مئوية.
  • شمال الصعيد: من 38 إلى 40 درجة مئوية.
  • جنوب الصعيد: من 43 إلى 44 درجة مئوية.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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