فضاء الأولياء نتائج التحضيري 2024-2025 لتلاميذ السنة التحضيرية والأول الإبتدائي

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رياض - احمد صلاح - اعلان نتائج تسجيلات التحضيري موقع فضاء الأولياء لقبول تلاميذ رياض الأطفال والأول الإبتدائي، حيث يهم الأسر الجزائرية التي قامت بالتسجيل في التربية التحضيرية التعرف على نتائج تسجيلاتهم للعام الدراسي الحالي 2024-2025، بإعتبار أن مرحلة التحضيري تمثل حجر الأساس في بناء المستقبل التعليمي للتلميذ، من خلال اكتشاف مهاراته وقدراته في هذه المرحلة وتنميتها، فتعمل وزارة التربية الجزائرية على النهوض بالتربية التحضيرية أكاديمياً جنب إلى جنب مع تطوير مهارات الطفل وتعزيز ثقته بنفسه.

موعد اعلان نتائج التحضيري بالجزائر 2024-2025

أعلنت وزارة التربية الجزائرية، اعلان نتائج تسجيلات التربية التحضيرية للأطفال برياض الأطفال والأول الإبتدائي وذلك في يوم الجمعة 10 أكتوبر الجاري، وذلك بعد انتهاء فترة التسجيلات والتي كانت قد بدأت في 29 سبتمبر المنصرف واستمرت حتى 9 أكتوبر من خلال موقع فضاء الأولياء، ومن المقرر أن يتم قبول تسجيلات التحضيري للأطفال من مواليد جانفي 2019، والذين تتراوح أعمارهم بين 4 إلى 5 سنوات.

رابط الإستعلام عن نتائج التربية التحضيرية

تعمل وزارة التربية الجزائرية على التسهيل على أولياء الأمور، في التعرف على نتيجة تسجيل أبنائهم في السنة التحضيرية والأول الإبتدائي، ويمكن الإطلاع على نتائج التحضيري عبر منصة فضاء الأولياء وبإتباع الخطوات التالية:-

الدخول على موقع فضاء الأولياء awlyaa.education.dz

تسجيل الدخول على الموقع بواسطة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ادخال رقم التسجيل واسم الطفل.

تظهر لك النتائج الخاصة بالتربية التحضيرية.

أهمية مرحلة التربية التحضيرية للطفل