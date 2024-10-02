معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024 - 2025 ورابط وخطوات التسجيل بعد التعديل

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رياض - احمد صلاح - معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024، الذي يتساءل عليه الكثيرون في العراق خاصة من الأسر التي لديها طلاب في هذه المرحلة، حيث تعد المرحلة الجامعية من أصعب المراحل التعليمية التي يواجهها الطلاب والطالبات في مسار التعليم خاصة وأنها المرحلة المؤهلة الأخيرة قبل الدخول في سوق العمل، لذا تبدأ الطلاب والطالبات الذين خاضوا الامتحانات النهائية سواء للدور الأول أو الدور الثاني من مرحلة السادس الاعدادي التوجه نحو البحث حول معدلات القبول في الجامعات العراقية الذي بدأ من ساعات قليلة.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024- 2025

تحرص الأسر العراقية على متابعة معدلات القبول في الجامعات العراقية من أجل الاطمئنان على مستقبل أبنائهم، خاصة من يأمل فيهم الأسر في الدخول إلى كليات القمة سواء كليات الطب أو الهندسة،

حيث جاء معدل القبول كالتالي:

معدلات القبول في كليات الطب البشري جاء بنسبة 99.67 %.

نسبة القبول في كلية الصيدلة جاء بنسبة 98.5%.

معدل القبول في كلية الادارة والاقتصاد جاء بنسبة قبول 68%.

معدلات القبول في كليات التربية 74.6%.

نسبة القبول في كلية القانون 85.67%.

معدل القبول في كلية العلوم 86.17%.

معدلات القبول في كلية طب الأسنان 98.8%.

نسبة القبول في كليات الحاسبات 93.17%.

معدل القبول في كلية هندسة المواد 85.6%.

نسبة القبول في كلية هندسة الميكانيكا 86%.

1. معدلات القبول في جامعة بغداد

2. معدلات القبول في جامعة البصرة.

[معدلات القبول في الجامعات العراقية]

القبول في الجامعات العراقية

[معدلات القبول في الجامعات العراقية]

الجامعات العراقية

تسجيل معدلات القبول في الجامعات بالعراق 2024

مكنت إدارة القبول في الجامعات العراقية الطلاب والطالبات وأولياء الأمور من تسجيل معدلات القبول المركزي لطلبة الصف السادس الاعدادي سواء القسم العلمي أو الأدبي،

حيث تتم إجراءات التسجيل كالتالي:

الذهاب إلى موقع وزارة التعليم العالي .

. الدخول على نتائج القبول المركزي.

حدد العام الدراسي الجديد 2024.

سجل أسمك بشكل صحيح.

أكتب رقم الامتحان.

حدد الفرع الدراسي.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن النتيجة.

انتظر ظهور باقي البيانات.