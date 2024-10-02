انت الأن تتابع خبر رابط معتمد.. نتيجة معادلة كلية تجارة 2024 2025 لطلبة الدبلومات الفنية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ننشر لكم رابط نتيجة معادلة كلية تجارة 2024 2025 لطلبة الدبلومات الفنية، حيث ينتظر مجموعة كبيرة من طلاب الدبلومات الفنية موعد إعلان النتائج للاستعلام عنها للالتحاق بكلية التجارة والهندسة بالعام الجامعي الجديد 2024\2025.

وفي هذا الإطار

من المتوقع إعلان نتيجة معادلة الدبلومات الفنية 2024 خلال الأيام المقبلة عقب الإنتهاء من عمليات تصحيح ومراجعة طلبات التحاق طلاب الدبلومات والمعاهد المتوسطة في كليات التجارة والهندسة بالعام الجامعي الجديد 2024-2025.

ولا يجوز الدفع في أحد مسابقات كليات هندسة أو تحراة أو زراعة أو حقوق بقرار من المجلس الأعلى للجامعات، وتحويل الطالب إلى مسابقة أخرى.

ويجب التأكد بشكل كبير مع نوع المسابقة قبل دفع المقابل المادي حيث أنه لايمكن استرداد المبالغ المدفوعة.

ويتم التأكد من الكلية التي سيؤدي بها الطالب الإمتحان بأنها صحيحة قبل السداد لأنه لا يمكن تحويل الطالب من كلية إلى كلية أخرى.

إضافة إلى إلى عدم إمكانية الحصول على الأموال المدفوعة.

ولا يمكن سداد في أحد الامتحانات للمعاهد الفنية أو الدبلومات الفنية، وتحويل الطالب إلى امتحان آخر المعاهد الفنية أو الدبلومات الفنية.

رابط الاستعلام عن نتيجة معادلة كلية تجارة 2024 2025 لطلبة الدبلومات الفنية

وفي هذا الجانب، يمكن لطلاب الدبلومات الفنية الاستعلام عن نتيجة معادلة كلية تجارة 2024/2025، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: