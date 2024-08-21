انت الأن تتابع خبر النظام كله اتغير... 3 امتحانات في الترم لهؤلاء الطلاب بداية من العام المقبل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تقييمات التلامين من الصف الثالث حتى الصف السادس الابتدائي في العام الدراسي الجديد والذي يبدأ يوم السبت الـ 21 من شهر سبتمبر الجاري بعد قرار عودة الامتحانات للثالث الابتدائي.

3 اختبارات للطلاب من الثالث حتى السادس الابتدائي

وأوضحت وزارة التعليم أن تقييمات التلامييذ من الصف الثالث حتى السادس الابتدائي، تتضمن 3 اختبارات في الفصل الدراسي الواحد، حيث يؤدي الطلاب اختبارين شهر في الترم الأول بالإضافة إلى اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي الجديد.

وأشارت وزارة التعليم إلى أنه من المقرر عقد اختبار شهر للطلاب نهاية أكتوبر 2024 فيما درسه الطالب منذ بداية العام الدراسي الجديد واختبار نهاية شهر نوفمبر، فيما درسه الطالب واختبار فى منهج الفصل الدراسي الأول بنهاية الترم، بالإضافة إلى 3 اختبارات بالفصل الدراسي الثاني لقياس المهارات والمعارف المرتبطة بالمنهج الدراسى للتلاميذ فى هذه الصفوف.

بداية العام الدراسي الجديد

وأعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مواعيد بدء العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية والخاصة والدولية، والخاصة عربي والقوميات، حيث تقرر أن يبدأ العام الدراسي الجاري يوم 21 سبتمبر المقبل وينتهي يوم الخميس الموافق الـ 5 يونيو 2025 بإجمالى 35 أسبوعًا، على أنه يتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، على أن تبدأ الدراسة أو العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية يوم 8 سبتمبر 2024، وجاءت الخريطة الزمنية الدراسية للعام 2024–2025 على النحو التالي: