انت الأن تتابع خبر رسميًا .. موعد الدخول المدرسي 2025 بالمغرب وجدول الاجازات الرسمية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - موعد الدخول المدرسي 2025 بالمغرب، في تصريح رسمي، أوضحت وزارة التربية الوطنية في المغرب موعد انطلاق العام الدراسي الجديد، كما أعلنت عن قائمة العطل المدرسية الرسمية التي سيستفيد منها جميع الطلاب، وقد زاد اهتمام البحث عن مواعيد بدء الدراسة والعطلات الرسمية لهذا العام الدراسي، وفيما يلي سوف نوضح موعد الدخول المدرسي 2025 بالمغرب.

موعد الدخول المدرسي 2025 بالمغرب

الى حتى وقتنا هذا لم تقم وزارة التربية الوطنية المغربية بالإعلان عن أي تأجيل لبدء العام الدراسي الجديد، حيث أن موعد الدخول المدرسي 2025 بالمغرب هو الموعد الرسمي لبداية العام الدراسي ويكون 9 سبتمبر 2024، ومن المتوقع أن يبدأ الطلاب في الأقسام غير النظامية دراستهم في 30 سبتمبر 2024، أما المعلمون والمعلمات، فسيبدؤون عملهم استعدادًا للعام الجديد في 5 سبتمبر 2024.

قائمة العطل المدرسية في المغرب

قامت وزارة التربية الوطنية المغربية بتحديد مواعيد العطل المدرسية للسنة الدراسية القادمة على النحو التالي: