فرنسا: الاتحاد الأوروبي سيفرض ضريبة على الخدمات الرقمية…

دبي - احمد فتحي في الخميس 3 أبريل 2025 09:14 مساءً - وكالات .. قالت الناطقة باسم الحكومة الفرنسية صوفي بريماس اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم في رده على الرسوم الجمركية التي أعلنها دونالد ترامب “استهداف الخدمات الرقمية”.

وأضافت لشبكة “إر تي إل” الفرنسية “نحن متأكدون من أننا سنواجه تبعات سلبية على الإنتاج”، معربة عن قلقها خصوصا بشأن تأثير القرار الأمريكي على قطاع النبيذ والمشروبات الروحية، نقلاً عن “فرانس برس“.

ورداً على الرسوم الجمركية المفروضة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، إننا مستعدون للحرب التجارية.

وأضافت أن موافق ترامب إمبريالية، ويتصرف وكأنه سيد العالم.

وأشارت إلى أن رسوم ترامب ستؤدي لركود في بعض الدول.

تابعنا على | Linkedin | instagram

فيما قالت الرئاسة الفرنسية اليوم الخميس إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعقد اجتماعا مع ممثلي قطاعات الأعمال المتضررة من الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء، وذلك في قصر الإليزيه في وقت لاحق من اليوم، نقلاً عن “”.

وكشف ترامب أمس الأربعاء عن فرض رسوم جمركية بحد أدنى 10% على معظم السلع الواردة إلى الولايات المتحدة، مع رسوم أعلى عند 20% للاتحاد الأوروبي، مما يؤجج حربا تجارية عالمية تهدد بارتفاع التضخم وتقويض النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والعالم.