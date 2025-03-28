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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاقتصاد الأمريكي ينمو 2.4% في الربع الأخير من 2024 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 28 مارس 2025 12:14 مساءً - العربية نت _ قالت الحكومة الأمريكية، اليوم الخميس، إن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة سنوية جيدة، بواقع 2.4% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، وذلك في زيادة طفيفة لتقديراتها السابقة بشأن معدل النمو في الربع الأخير من 2024.
ووفقًا للبيانات، جاء النمو مدعومًا بزيادة الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة نهاية العام الماضي.
وليس من الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة سوف تتمكن من الحفاظ على معدل نمو قوي في الوقت الذي يشن فيه الرئيس دونالد ترامب حروبًا تجارية، ويتخلص من القوى العاملة الاتحادية، ويتعهد بترحيل جماعي للمهاجرين الذين يعملون في البلاد بشكل غير قانوني، وفق وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي – ناتج البلاد من السلع والخدمات – تباطأ في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بمعدل نمو بلغ 3.1% في الربع السابق عليه.
وبالنسبة لكامل عام 2024، نما الاقتصاد الأميركي – الأكبر في العالم – بمعدل 2.8%.
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