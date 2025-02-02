خالد الدكاني رئيسا تنفيذيا لشركة لافارج مصر

دبي - احمد فتحي في الأحد 2 فبراير 2025 04:11 مساءً - دوت الخليج – أعلنت شركة لافارچ مصر، عضو مجموعة هولسيم العالمية، عن تعيين خالد الدكاني رئيسا تنفيذيا جديدا للشركة.

وأشارت شركة لافارج مصر في بيان اليوم الأحد، إلى أن خالد الدكاني يمتلك خبرة مهنية تتجاوز 21 عامًا في مجموعة هولسيم العالمية، شغل خلالها عدة مناصب قيادية في دول مختلفة، حيث بدأ رحلته المهنية كرئيس القطاع المالي في الجزائر، ثم تولى منصب الرئيس التنفيذي في نيجيريا والعراق وقطر والسعودية، بالإضافة إلى شغله منصب الرئيس التنفيذي لدولة الإمارات العربية المتحدة وعمان وقطر، وقد تمكن من تحقيق تحول استراتيجي في العمليات التجارية وزيادة ربحية الشركات التي قادها، إلى جانب إرساء الأسس الاستراتيجية للنمو المستدام في أسواق مختلفة.

وحصل خالد الدكاني على درجة البكالوريوس في التجارة والمحاسبة من جامعة الإسكندرية، وسيقود الدكاني لافارچ مصر نحو تعزيز دورها في السوق المصري من خلال تبني أحدث الممارسات العالمية في مجال الإدارة والاستدامة، بما يتماشى مع التوجهات الدولية نحو بناء مستدام وآمن.

جدير بالذكر، أن لافارݘ مصر تمتلك مصنعا للأسمنت في العين السخنة بطاقة إنتاجية تبلغ 9.5 مليون طن سنويا، كما تدير الشركة أكثر من 7 مواقع لإنتاج الخرسانة الجاهزة في مختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى الشركة الشقيقة جيوسايكل مصر، والتي تقوم بمعالجة المخلفات وإدخالها في عملية الإنتاج كوقود بديل.