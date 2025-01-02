رئيس الوزراء يدعو القطاع الخاص للمشاركة في تطوير مشروع الغزل…

دبي - احمد فتحي في الخميس 2 يناير 2025 09:15 صباحاً - يارا الجنايني_ دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، القطاع الخاص إلى المشاركة في تطوير قطاع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى، مؤكداً أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في استدامة نجاح هذا المشروع الحيوي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم ، حيث أعلن مدبولي عن الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، الذي يُعتبر أحد القلاع الصناعية المهمة في مصر، حيث تسعى الحكومة لإتمام المرحلتين الثانية والثالثة بنهاية عام 2025.

وأوضح مدبولي أن الحكومة استثمرت حوالي 56 مليار جنيه في تطوير هذا المرفق الصناعي المهم، مشدداً على ضرورة استدامة نجاح المشروع بما يخدم الاقتصاد الوطني.

وأكد أن الدولة حريصة على ضمان استدامة تشغيل هذا القطاع الحيوي بأعلى مستوى من الكفاءة، وهو ما يتطلب القطاع الخاص في عمليات الإدارة والتشغيل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماعات المكثفة ستُعقد مع جميع الأطراف المعنية في هذا القطاع لمناقشة سبل تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، سواء في المشاركة النسبية أو في إدارة المشروع، بهدف تحقيق أقصى قدر من النجاح والاستدامة.

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وأكد مدبولي أن الهدف من هذه الدعوة هو ضمان عدم إعادة تكرار التحديات السابقة، مع التركيز على الحفاظ على مستوى عالٍ من الكفاءة والإدارة التي تضمن استمرارية نجاح المشروع على المدى الطويل.