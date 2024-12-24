مال وأعمال

تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار وسندات الخزانة الأمريكية

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار وسندات الخزانة الأمريكية من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 11:10 صباحاً - سي إن بي سي_ شهدت أسعار الذهب تراجعاً في التعاملات الفورية، الاثنين، بالتزامن مع موسم العطلات ومتأثرة بقوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط ترقب المستثمرين لإشارات أوضح بشأن مسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة خلال العام المقبل.

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وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2612.58 دولار للأونصة، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 2627.60 دولار للأونصة.

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وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، 0.6%، ليقترب من أعلى مستوى في أكثر من عامين، مما قلل من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى، كما ارتفع العائد على السندات القياسية الأمريكية لأجل 10 سنوات.

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بيانات التضخم الأمريكي

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وأظهرت الأرقام الصادرة الجمعة الماضية أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يُعتبر أحد مؤشرات التضخم الرئيسية، ارتفع بنسبة 0.1% فقط في نوفمبر، مقارنة بزيادة معدلة بنسبة 0.2% في أكتوبر.

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وعزز هذا التباطؤ التوقعات بإمكانية استئناف تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي في العام المقبل.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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