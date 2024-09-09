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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رانيا المشاط: صفقة تمويلي تمثل تخارجا استراتيجيا يتماشى مع… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 سبتمبر 2024 10:11 صباحاً - دوت الخليج_ قالت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ، إن صفقة شركة تمويلي تمثل تخارجا استراتيجيا لمجموعة من الشركات الحكومية لصالح تحالف استثماري يضم عدد من المؤسسات الأجنبية والمالية الكبرى.
وأضافت المشاط، أن هذا التخارج يتوافق مع برنامج الحكومة خلال السنوات الثلاثة المقبلة، ويرفع العائد على الاستثمارات الحكومية ويعزز السير نحو توسيع المجال للقطاع الخاص وتحقيق النمو المستدام.
جاء ذلك خلال حفل توقيع اتفاقية بيع شركة تمويلي المتخصصة في مجال التمويل متناهي الصغر، لصالح تحالف استثماري يضم كل من البنك الأوروبي لإعادة الاعمار، و شركة SPE Capital، وشركة تنمية كابيتال TCV، ومؤسسة التمويل البريطانية BII مقابل 2.8 مليار جنيه.
وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن الحكومة تستهدف ضبط الانفاق الاستثماري بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.
وقالت المشاط: “هذه الصفقة تؤكد دور شركاء التنمية من المؤسسات الدولية في دعم ودفع القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة المباشرة”.
ورحبت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي بالحضور الذين وصفتهم بأنهم ذو باع طويل في العمل الحكومي والقطاع الخاص أيضا.
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