انت الأن تتابع خبر استقرار أسعار الذهب عالمياً الاثنين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الذهب استقرارا عالميا الاثنين، وفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية.

وجرى تداولها عند مستوى أقل قليلاً من 2500 دولار للأوقية (الأونصة)، حيث تنتظر السوق بيانات عن التضخم لشهر آب الماضي، للحصول على مزيد من الرؤى حول خفض أسعار الفائدة المتوقع هذا الشهر.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2497.53 دولارًا للأوقية، في حين ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة لتصل إلى 2526.40 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 28.01 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 924.02 دولارًا، وارتفع البلاديوم واحدًا بالمئة تقريبًا إلى 919.76 دولارًا.