انت الأن تتابع خبر إم جي تطلق سيارتها الكهربائية HS الجديدة في الأسواق.. صور والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة إم جي الصينية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق سيارتها الكهربائية HS الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وأوضحت إم جي التابعة لشركة سايك موتور الصينية أن سيارتها الكهربائية الجديدة تنطق باللغة التصميمية الأنيقة، التي اعتمدت في الموديلات الجديدة، وتتمثل في الشبكة الأمامية الكبيرة والكشافات النحيفة.

وتظهر السيارة الجديدة بطول 4.636 ملم وعرض 1.890 ملم وارتفاع 1.663 ملم، في حين تتراوح سعة صندوق الأمتعة من 441 إلى 1.291 لترًا.

وتتزين المقصورة الداخلية للسيارة بشاشتين قياس 12.3 بوصة، فضلا عن نظام ملتيميديا مطور مع وظيفة الملاحة Live ووظيفة دمج الهواتف الذكية عبر أبل كاربلاي وأندروريد أوتو.

أنظمة الدفع

وعلى صعيد أنظمة الدفع، تعتمد السيارة الكهربائية HS الجديدة على سواعد محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر وبقوة 125 كيلووات/169 حصان.

كما يتوفر للسيارة نظام دفع هجين Plug-in يتألف من محرك بنزين بقوة 105 كيلووات/143 حصان وآخر كهربائي بقوة 135 كيلووات/184 حصان.

وتصل هذه النسخة الهجين إلى مدى السير 100 كلم بفضل البطارية سعة 21.4 كيلووات ساعة، ومولد بدء الدوران بقدرة 61 كيلووات.