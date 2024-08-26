انت الأن تتابع خبر سيارة جي ام سي يوكن 2025 بتصميم فاخر في السعودية الان بسعر منافس لسيارات لتويوتا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سيارة جي إم سي يوكن 2025 الجديدة تقدم تجربة قيادة متفوقة بفضل تصميمها الحديث ومواصفاتها المتميزة. هذه السيارة تأتي مع تحسينات كبيرة على جميع الأصعدة، مما يجعلها تتفوق على العديد من منافسيها في فئتها.

مواصفات جي إم سي يوكن 2025

الطراز: AT4، الذي يعرف بتصميمه القوي والقدرة على التعامل مع التضاريس الوعرة.

سعة المحرك: 6200 سي سي، مما يوفر قوة وأداء متميزين.

عدد الأسطوانات: أربعة، مما يساهم في تحسين كفاءة الوقود والأداء.

نوع الوقود: بنزين، وهو الخيار التقليدي الذي يوفر قوة كبيرة وكفاءة في الأداء.

نوع ناقل الحركة: أوتوماتيك بعشر سرعات، مزود بشاشة رقمية، مما يضمن تغييرات سلسة في السرعات وتحكمًا دقيقًا.

قوة المحرك: 305 حصان، ما يوفر تسارعا قويا وأداء متميزا على الطريق.

نظام الدفع: أمامي، مما يعزز من التحكم والثبات على مختلف الأسطح.

الأبعاد: الطول 5181 ملم، العرض 2034 ملم، والارتفاع 1737 ملم، مما يمنح السيارة حجمًا كبيرًا ومساحة داخلية واسعة.

ارتفاع المسافة عن الأرض: 8.6 بوصة، ما يسمح بالمرور عبر العقبات والتضاريس الوعرة بمرونة.

هيكل السيارة: عائلي، مما يجعلها مناسبة للرحلات الطويلة والعائلية.

مقاس العجلات: 24 بوصة، ما يعزز من الثبات ويوفر قيادة مريحة.

عزم الدوران: 383 نيوتن متر، مما يساهم في تحسين الأداء عند التسارع.

معدل استهلاك الوقود: 12.7 لتر/100 كم، وهو معدل معقول بالنسبة للقدرات الكبيرة للمحرك.

سعة خزان الوقود: 117 لتر، ما يضمن مدى طويل بين التزود بالوقود.

مميزات جي إم سي يوكن 2025

مصابيح ليد: توفر إضاءة قوية وعصرية، مما يعزز من الرؤية الليلية ويضيف لمسة من الأناقة.

شبكة اتصالات الجيل الخامس: مثبتة على السقف، مما يتيح اتصالاً سريعاً وثابتاً ويجعل السيارة جاهزة لأحدث التقنيات.

تصميم موحد: بين جميع الطرازات، مما يضفي لمسة من التميز والتناسق.

قاعدة عجلات: تصل إلى 2849 ملم، ما يساهم في توفير مساحة داخلية واسعة وراحة أكبر للركاب.

باب خلفي جديد: لصندوق الأمتعة، يتيح سهولة الوصول إلى الأمتعة ويزيد من راحة الاستخدام.

شاشة رأسية: في المنتصف للنظام الترفيهي، توفر تجربة ترفيهية متطورة وسهولة في الوصول إلى جميع الميزات.

إطارات الجوديير: مصممة للتعامل مع التضاريس الصعبة، مما يعزز من قدرة السيارة على الأداء في مختلف الظروف.

شبكة أمامية قوية: تضيف لمسة من القوة والجرأة إلى تصميم السيارة.

سعر جي إم سي يوكن 2025