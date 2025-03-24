تحديات وفرص الأمن المائي بالأعلى للثقافة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 مارس 2025 03:31 مساءً - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبإشراف الدكتور أشرف العزازي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، أقيمت ندوة بعنوان "حماية موارد المياه من أجل المستقبل" بمناسبة اليوم العالمي للمياه، أدارها الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، بمشاركة الدكتور طارق السمان، مدير معهد بحوث صيانة القنوات المائية، الدكتور رشا صالح، رئيس الإدارة المركزية لنوعية المياه بجهاز شئون البيئة.

تناول الدكتور طارق السمان، التحديات التي تواجه الأمن المائي، ومنها الزيادة السكانية، نقص الموارد، تغير المناخ، والهجرة غير المخططة، كما استعرض الفرص المتاحة، مثل تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار، وإعادة استخدام مياه الصرف، وتعزيز تقنيات تحلية المياه، مؤكدًا أهمية الاستثمار في تكنولوجيا المياه ونقل المعرفة.

أما الدكتورة رشا صالح، فتحدثت عن دور وزارة البيئة في مواجهة أزمة المياه، مشيرة إلى استهلاك القطاع الزراعي 76% من الموارد المائية، والتحديات الناتجة عن التلوث الصناعي والزراعي. كما استعرضت جهود الوزارة في مراقبة نوعية المياه عبر نقاط رصد متعددة، وبرامج التحكم في الصرف الصناعي، بالإضافة إلى المشروعات القومية مثل تأهيل وتبطين الترع، والتحول إلى أنظمة الري الحديثة، وتحلية المياه.

واختتم الدكتور عبد المسيح سمعان حديثه بالإشارة إلى أهمية الأنهار الجليدية كمصدر رئيسي للمياه العذبة، ودورها في تنظيم المناخ العالمي، وأكد أن الحد من ذوبانها يتطلب تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز التعاون الدولي، مشيرًا إلى فعاليات "أنقذوا الأنهار الجليدية" التي تشمل التعليم، والإعلام، والعمل المجتمعي.