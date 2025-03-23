يعيش النجم حسين الجسمي حالة من الحزن لوفاة شقيقه الثاني بعد أشهر قليلة من وفاة شقيقه جمال الجسمي في شهرأكتوبر الماضي. وقد نشر الفنان حسين الجسمي خبر وفاة شقيقه وانهالت عليه تعليقات الجمهور والمحبين لتقديم واجب التعزية للفنان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد أشهر من وفاة شقيقه.. حسين الجسمي يعلن وفاة شقيقه الثاني يعيش النجم حسين الجسمي حالة من الحزن لوفاة شقيقه الثاني بعد أشهر قليلة من وفاة شقيقه جمال الجسمي في شهرأكتوبر إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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